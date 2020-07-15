Samsun'da mahkemelerdeki vakalarda artış görüldü: Yalnızca hakimlere test yapılıyor

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na bağlı ilk derece vergi ve idare mahkemelerinde koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış görüldü. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, hâkimlere test yapıldığına ancak personele hiçbir test uygulanmadığına dikkat çekerek Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi. Bakanlık, önlemlerin gözden geçirildiğini bildirdi.

Türk Büro-Sen, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na bağlı ilk derece vergi ve idare mahkemelerindeki personelde Covid-19 vakalarının artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, “Vergi ve idare mahkemelerindeki hâkimlere Covid-19 testleri yapılmış, ancak mahkemelerde çalışan hiçbir personele test yapılmamıştır” diyen sendika, belirti gösteren personelden bazılarının kendilerinin hastanelere başvurduklarını ve testlerinin de pozitif çıktığını belirtti.

Sabuna ödenek yok

Sendika, adliye içerisindeki asansörlerin az sayıda olması nedeniyle kişilerin gerekli mesafeyi koruyamadığına, Samsun Bölge İdare Mahkemesi dahil çoğu adliyede ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek halen sabun ve dezenfektanın idarece temin edilmediğine dikkat çekti.

Ayrıca vaka görülen adliyelerdeki tüm personele bir an önce test yapılması uygulamasına geçilmesi talep edildi.