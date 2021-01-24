Samsun’da Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı kuruldu

Samsun’da Patronların Ensesindeyiz (PE) dayanışma ağının çağrısıyla buluşan kültür, sanat emekçileri PE Samsun Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı kurdu. Aralarında yazar, ressam, müzisyen, tango ve tiyatro oyuncularının yer aldığı buluşmada birlikte mücadele ve dayanışma üzerine somut hedefler belirlendi.

Yapıcılar Orkestrası’ndan müzisyen Ulaş Özer’in PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağının İstanbul, Ankara başta olmak üzere kentlerdeki örgütlenme ve çalışmalarından deneyim paylaşımı yaptığı toplantıda kültür sanat emekçileri, Samsun’da salgın koşullarında yaşadıkları sorunları ve önerilerini dile getirdiler.

Salgında ilk gözden çıkarılanın sanat ve sanat emekçilerinin olduğuna dikkat çeken katılımcılar, zaten birçoğu sigortasız ve kayıtsız çalışan emekçiler arasında örgütsüzlük ve dayanışmanın örülemeyişinin salgının etkisini daha çok arttırdığını belirttiler.

Tiyatro oyuncusu Ferdi Ak’ın moderatörlük yaptığı toplantıda devletin sanat emekçilerini muhatap almadığı, güvencesiz çalışan sanat emekçilerinin bunu örgütlü talep etmesinin önemine dikkat çekilerek dayanışmanın sanatın yaşaması için de bir gereklilik olduğu belirtildi.

Buluşmada; işsiz kalan, kirasını ödeyemeyen ve hiç geliri olmayan emekçilere öncelikli olarak ulaşılması, canlı yayın bir ‘Kara Gün Festivali’, kültür, sanat emekçilerinin taleplerinin yerel yönetimlere iletilmesi, Samsun’daki kültür ve sanat emekçilerinin üretimlerini ve etkinliklerini duyurabileceği haberleşme ve dayanışma amaçlı bir sosyal medya iletişim ağı oluşturulmasına karar verildi.

Farklı alanlardan gelinse de ortak sorunlarda mücadele ve dayanışma birlikteliğinin örülebilmesi için kentteki diğer kültür, sanat emekçilerinin de dayanışma ağına katılmalarına yönelik çağrı ve görüşmelerin yapılması da karara bağlanan dayanışma ağı buluşmaları devam edecek.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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