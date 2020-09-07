Samsun'da kamu binalarına HES kodu ile girilebilecek

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde kamu, özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ve hizmet almak için bu kuruluşlara giden yurttaşların “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kullanmalarına ilişkin yeni bir karar aldı.

Açıklanan kararda şöyle denildi: "İlimiz ve ilçelerimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar ayrıca banka, PTT, kargo, noter vb vatandaşların toplu olarak bulunma riski taşıyan işletmelerde personel HES kodu sorgulaması yapılarak iş yerine alınmasına, ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar, ayrıca banka, PTT, kargo, noter vb vatandaşların toplu olarak bulunma riski taşıyan işletmelerde hizmet almaya gelen vatandaşların da HES kodu sorgulaması yapılarak işyerine alınmasına, HES kodu sorgulamasıyla iş yerine giriş uygulamasının 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlamasına karar verildi."