Samsun'da kadın cinayeti

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Mihrican Ekmenci, 51 yaşındaki eşi Oğuz Taner Ekmenci tarafınan bıçaklanarak öldürüldü. Sağlık ekiplerine haber veren Ekmenci, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı, sorgusunun ardından da tutuklandı.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, 2 çocuk annesi Mihrican Ekmenci’nin halk eğitim merkezinde usta öğretici olduğu, pandemi sebebiyle bir süredir işsiz olduğu öğrenildi. Oğuz Taner Ekmenci’nin ise mühendis olduğu belirtildi.