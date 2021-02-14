Samsun’da kadın cinayeti

Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde 46 yaşındaki M. E., şiddet gördüğü 51 yaşındaki eşi O.B.E. tarafından öldürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, O. B. E., dün gece saatlerinde M. E.'yi kesici aletle ağır yaraladı. Oğlunun ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Mihrican E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan O. B. E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yaşamını yitiren M. E.'nin cenazesi, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.