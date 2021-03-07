Samsun'da eski eşinin saldırısına uğrayan kadın konuştu: Hep tutuklu kalsın

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı İbrahim Zarap tarafından, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde sokak ortasında ağır şekilde darp edilip yaralanan 24 yaşındaki E.M. DHA'ya konuştu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve müşahade altında tutulan E.M., “Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum, hep tutuklu kalsın” dedi.

İbrahim Zarap'ın dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde E.M.'ye saldırdığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kameraya kaydedilmişti.

Gözaltına alınan Zarap sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. E.M.'nin kızı ise koruma altına alındı.