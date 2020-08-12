Samsun’da Covid-19 ihbar hattı

Samsun’da maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanların ihbar edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “şikayet ve ihbar hattı” kuruldu.

Bugün hizmete giren “Covid-19 Şikayet ve İhbar Hattı”nda yoğunluk yaşandığı belirtildi.

2 hekim ve 10 sağlık çalışanının görevlendirildiği hatta, yurttaşlardan ilan edilen telefonları arayarak kurallara uymayanları ihbar etmeleri isteniyor.

“Maske takmama ve karantinaya uymama” gibi şikayetler üzerine ekiplerin olay yerine filyasyon veya emniyet ekiplerini yönlendirdiği bildirildi.