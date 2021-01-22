Samsun'da biyokütle enerji santrali önünde eylem: Bu santral kapanacak!

Samsun’un Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali önünde bu sabah SAMKON, Terme ve Ayvacık Ziraat Odası başkanlarının çağrısıyla biyokütle enerji santrali önünde eylem yapıldı.

Baca gazları size, parası Londra’da yaşayan zengine…

Eylemde konuşan ÇARÇED Sözcüsü Murat Şenel, “Şirket utanmadan internetten reklam yapıyor, Singapur’da çöplerin nasıl yakılıp enerji üretildiğini anlatıyor. Başından beri diyoruz ki burada sadece orman atıkları değil çöp de yakılacak. Balıkesir‘deki santral Balıkesir’in çöpünü yakıyor şu anda… Gördüğünüz depo ağzına kadar orman ürünü dolu. Gürgeninden cevizine kadar ağaç var. Bir tane ağaç kesseniz tepenize binen çevre timleri, orman işletmesi gıkını çıkarmıyor. 27 Aralık Çarşamba günü ‘zurnanın son deliğiyim’ diyen, santrale hizmet aşkıyla yanıp tutuşan başkanın olduğu belediyeye çelenk bırakacağız. Devam eden 4 davamız var. Paranın gücünü görün Türkiye’de… Çarşamba Belediyesi, santrale entegre tesis izni verdi. Baca gazları size, parası Londra’da yaşayan zengine… Bu santralin tamamı yanlış!”

Neymiş efendim, 'Satılmışlar' demiş arkadaşımız… Hadi ordan diyelim arkadaşlar, hadi ordan!

TKP İl Başkanı Belma Nur Kartal’a Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin AKP ve MHP’li iki üyesinin şikayetiyle açılan davaya da değinen Şenel, “Bu santrale izin verenler ve destek olanlar, çok sevgili destekçimize mahkemede bir yıl sonra dava açıyorlar. Neymiş efendim, “Satılmışlar” demiş, hakaret etmiş arkadaşımız… Yahu siz bu Ova’da yaşayan 22 bin çiftçi ailesinin ölümüne sebep olacaksınız, suçunuz yok öyle mi? 25 kuruşa poşet satacaksınız, çevreci geçineceksiniz, Ova’nın ortasına getirip böyle bir santral kuracaksınız. Hadi ordan diyelim arkadaşlar, hadi ordan! Bu santral kapanacak. Bunu hep beraber başaracağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, uzun sürecek ama yorulmayacağız arkadaşlar” diye konuştu.

'Bizim köyde alçağa alçak, haine hain denir'

ÇARÇED üyesi Törener ise Temmuz 2019’da Çarşamba Belediyesinin santrale izin vererek yöreye hainlik yaptığını belirterek, şöyle konuştu: “Şimdi bu hainlerin karşımıza gelmeye yüzü yok. Onlara Meclis’te ‘alçak’ dediği için bir mücadele arkadaşımızı dava etmişler. Bizim köyde alçağa alçak, haine hain denir. Ovasına satan insana, onurunu satan insana da onursuz denir.”

27 Ocak Çarşamba günü 10.30’da Çarşamba Belediyesi önüne ÇARÇED olarak siyah çelenk bırakacaklarını açıklayan Törener, “O çelengi Halit Doğan vatanını sattığı için, hain olduğu için bırakacağız. Sahadaydık, artık daha çok olacağız. Ama, halk olmadan bir şey olmaz. Dün burada bir skandal yaşandı, kendi elemanları soğutma kazanlarından, tribünlerinden birinde patlama olduğunu, tamirat için bir hafta santralin çalışmayacağını söyledi. Şirket de yazmış ki ‘santralimiz ziyaretinize açıktır’ diye… Madem öyle, şu kapılarını çalalım, ziyaretinize geldik, alın bizi içeri diyelim.”

Santralin kapısına vuran köylüler, sonuç alamadı.