Samsun'da belediye önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'un merkez Canik ilçesinde, belediye önünde pompalı tüfekle ateş edilen H. Ü. yaralandı. Belediye Meclisi üyesi C.G.'nin de seken kurşunla yaralandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre Canik Belediyesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle H.Ü., ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darp edildi. Pompalı tüfekle ateş edilen H.Ü. yaralandı. Seken kurşun belediye önündeki çay ocağı yanında oturan Belediye Meclisi üyesi C.G'nin bacağına isabet etti. Yaralılar sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen şüphelilerden S.T. ve A.C.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.