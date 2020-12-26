Samsun'da 47 kişilik kumar partisine baskın

Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir villaya yapılan baskında aralarında patronların ve avukatların da olduğu iddia edilen 47 kişi kumar oynarken yakalandı.

Villadaki kalabalık ve gürültü nedeniyle çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ekiplerin gittiği villada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar kumar oynadıkları, görevli memura mukavemette bulundukları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ifadelerinin alınması için otobüslerle Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne

götürüldü.

İkamette arama yapan ekipler ise oyun kartları, tabanca ve bir miktar para ele geçirdi.