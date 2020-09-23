Samsun’da 3 maden ihalesini alan Çalık’tan Erdoğan’a şarkılı teşekkür

Samsun’da ihaleye çıkarılan üç maden arama sahasını Yıldırım Holding iştiraklerinden Yılkrom ve Çalık Holding iştiraklerinden Lidya Madencilik kazanınca, Çalık Holding’in patronu Ahmet Çalık’ın gelini Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter'dan "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını paylaşarak teşekkür etti.

'Cumhurbaşkanım, siz yürüyeceksiniz, millet yürüyecek ardınızdan'

Erdoğan’ın şemsiye elinde yürürken çekilen fotoğrafıyla birlikte, "Beraber yürüdük biz bu yollarda“ şarkısını paylaşan Öznur Çalık “Cumhurbaşkanım, asla yalnız yürümeyeceksiniz. Siz yürüyeceksiniz, millet yürüyecek ardınızdan" paylaşımı yaptı.

Ağustos ayındaki bir ilanıyla ülke genelinde tam 766 maden arama sahası ilan edip satışa çıkaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Samsun’da da biri Vezirköprü ilçesinde, ikisi merkez ilçede 3 adet maden arama sahasını 50.192 TL taban ihale bedeliyle 18.09.2020 tarihinde ihaleye çıkarmıştı.

Üç madene ait ihaleleri, 100.000,00 TL teklifle Çalık Holding iştiraklerinden Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 110.000,00 TL teklifle Yıldırım Holding iştiraklerinden Yılkrom Maden ve Enerji Yatırım Ticaret Anonim Şirketi kazandı.

Arama yapılacak 4. Grup madenler arasında sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler yer alıyor.

Berat Albayrak'ın CEO'luğunu yaptığı holding

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaklaşık yedi yıl Çalık Holding'in CEO'luğunu yapmıştı. TMSF'nin 2007 yılında el koyduğu Sabah-atv grubunu Nisan 2008'de Çalık Holding 1,1 milyar dolara satın almış, bu rakamın 750 milyon dolarının, iki kamu bankasından, Halkbank ile Vakıfbank'tan sağlanan 375'er milyon dolarlık krediyle karşılanması tartışmalara yol açmıştı.