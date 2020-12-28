Samsun'da 15 gün içinde 4 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan’ın üç gün önce durumu ağırlaştığı için sorumlu hekim olarak görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü basına yansımıştı.

Geçen yıl Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde görev yaparken aynı hastanenin başka bir biriminde görevlendirildiği için hasta yakınlarının hastane önünde "Doktorumuzu geri istiyoruz" eylemi yaptığı Dr. Uludoğan’ın ölümünü Samsun SES Şubesi #TÜKENDİKÖLÜYORUZ etiketiyle duyurdu.

Vakalara yetişilemiyor

23 Aralık 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun’da vaka sayısında yüzde 35 düşüş olduğu, yatak doluluğunun yüzde 62, yoğun bakım doluluğunun ise yüzde 80 olduğunu duyurmuştu. Samsun’da koronavirüse bağlı yoğun bakım servislerindeki doluluk devam ederken 11 Aralık’ta eczane teknisyeni Ahmet Koyunoğlu, 15 Aralık’ta eczacı Zeki Gül, 21 Aralık’ta Çarşamba ilçesinde ambulans şoförlüğü yapan Rıfat Sefa Ataseven, 26 Aralık 2020 tarihinde de Samsun Bafra Devlet Hastanesi personeli Önder Büyük koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Eylül ayında günlük 1000’e yakın vaka sayılarının Kasım ayında 2000’leri aştığını açıklayan Samsun Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Funda Neslihan Furtun, filyasyon ekiplerinin sayısının iki katına çıkmasına rağmen vakalara ulaşmakta sorun yaşandığını belirtmişti. Okulların açılması ve iş ve sosyal hareketliliğin vaka artışına etkisini vurgulayan Furtun şu tespitlerde bulunmuştu:

'Yatış için yer bekleyen sedyede hastalar var'

Bu dönem şehir dışı yoğun bakım sevkleri kapatıldığı halde yoğun bakım yatağı için halen sıkıntı devam ediyor. Eğitim Araştırma ve Gazi Devlet Hastanesi'nde yatış için yer bekleyen sedyede hastalar var.

Samsun ilinde artış hızı özel tedbirler gerektiriyor. Ne yazık ki Hıfzıssıhha kurulları İçişleri Bakanlığı genelgelerini onaylama dışında işlevsizleştirildi. Kentin kendi dinamikleri içinde çözüm üretmekten uzak.

Her şey merkezden öngörülemez. Diğer taraftan pandemi kurulunda pandemi mücadelesinin odağında yer alan Samsun Tabip Odası yer alamıyor. Oysa birçok kez yazılı olarak talebimizi ilettik. Ne yazık ki cevap alamadık. Buna rağmen yazılı ve görsel medyada Samsun için önerilerde bulunmaya devam ediyoruz.

'Açıklanan sayıların doğru olmadığını ifade ettik'