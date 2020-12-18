Samsun Kafe-Bar Emekçileri Dayanışma Ağı kuruldu

Geçtiğimiz haftalarda kuruluşunu ilan eden Patronların Ensesindeyiz Kafe-Bar Emekçileri Dayanışma Ağı’nın bir ayağı da Samsun’da kuruldu.

Salgın önlemleri kapsamında bir ay önce kafe ve barların kapatılmasıyla bir anda işsiz kalan kafe- bar emekçilerinden oluşan bir grup Samsun’da bir araya geldi. Yapılan toplantının ana gündemi, emekçilerin pandemi boyunca yaşadığı ücretsiz izin zorlaması, çalışma koşullarının tümden değişmiş olması, yaşam haklarının ellerinden alınması, normal dönemlerde yaşadıkları zorlukların pandemiyle birlikte katlanılmaz hale gelişiydi.

Ağırlıklı olarak sigortasız ve uzun mesai saatleri boyunca çalıştırılan, bu nedenle pandemi dönemi boyunca hiçbir sosyal haktan yararlanamayan ve açlığa terk edilen kafe-bar emekçileri, ağırlaşan ekonomik koşullarla yaşamanın çok daha zor bir hal aldığını dile getirdiler.

Bütün bu sorunlarla birlikte devletin aldığı bütün önlemlerin sadece sermayeyi ve patronları korumaya yönelik olması ve işçi haklarını kimsenin umursamadığı, konuşulan başlıklar içindeydi. Bu zorlu dönemde daha fazla dayanışma içinde olmanın ve beraber mücadele etmenin önemine vurgu yapan kafe-bar emekçileri, geçinebilmeleri için devlet desteğinin sağlanması, ücretsiz izinlerin kaldırılması, sigortalarının yapılması ve salgına karşı gerekli önlemlerin alınması taleplerinde bulundular.

Sigorta ve insani çalışma koşulları gibi önemli taleplerini sıralayan emekçiler, bu talepler etrafında Samsun’daki kafe-bar emekçilerini bir araya getirmek için mücadele edeceklerini belirterek, Patronların Ensesindeyiz Samsun Kafe-Bar Emekçileri Dayanışma Ağı’nı kurduklarını ilan ettiler.