Samsun Büyükşehir Belediye'sinde yolsuzluk tartışması büyüyor

Samsun Terme Belediyesi'nin AKP’li eski Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 22 Aralık tarihinde rüşvetten tutuklanan daire başkanı hakkında Terme Belediyesi’nin AKP’li yeni Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i uyardığını açıkladı.

‘Sonra sıkıntı olur, devletin parası’

İki belediye başkanının da tutuklanan daire başkanı Karakaş’ın 'sıkıntılı işlerinden haberleri olduğunu, bizzat kendisinin bilgilendirdiğini' açıklayan Şenol Kul, “O kişi bende çalışırken işçilerin ikramiye alacakları vardı. İşçilerle konuştum, hepsi 2-3-5 bin lira belediyeye kendi alacaklarının faizlerinden bağış yaptı. Paramız oldukça ödeme yapıyorduk, işçiden yapılan o bağış kesintiler de belediyenin kasasına giriyordu. O işi takip eden de 'şimdiki tutuklu kişiydi. Seçimde yeniden aday yapılmadım ve Ali Kılıç başkan oldu. Görev değişikliği sürecini fırsat bilip parayı zimmetine geçirmiş. Belediye içinde birinin ihbarıyla iş ortaya çıktı. Duyunca Başkan Ali Kılıç'ın bizzat yanına giderek o para ile ilgili soruşturma açmasını önerip ‘sonra sıkıntı olur, devletin parası’ dedim.

‘Mustafa Demir seçilince beni isteyebilir, oğlu arkadaşım’

AKP’li Şenol Kul, rüşvetten tutuklanan daire başkanı Karakaş’ın kendisine “Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir seçilince beni isteyebilir, oğlu arkadaşım” dediğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir seçimden sonra Karakaş’ı belediyeye almak isteyince “Ben kefil değilim, sıkıntıları var” diye uyardığını "Yani güvenmiyor musun?" diye soran Demir’in buna rağmen Karakaş’ı kadrosuna aldığını belirtti.

Kul’un açıklamasının ardından Terme Belediye Başkanlığı da bugün bir açıklama yaptı. 2014-2019 yılları arasında Terme Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü yapan daire başkanının Şenol Kul döneminde 15 Şubat 2019 tarihinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı belirtilen açıklamada yeni başkan Ali Kılıç’ın 15 Nisan 2019 tarihinde Karakaş’ı Belediye Başkan Yardımcılığı ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden alıp Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne verdiği için izne ayrılan Karakaş’ın Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne geçme isteğinin olumlu karşılanıp belediyeyle ilişiğinin kesildiği ifade edildi.

‘Zimmetin belgesi yok’

Basında yer alan Büyükşehir Belediyesine transfer edilme karşılığında Karakaş’ın Terme Belediyesine para verdiği iddialarına cevap verilmeyen açıklamada “Basın organlarında 2014 yılında ödemesi gerçekleştirilen işçi ikramiyeleri ile ilgili iddia edilen zimmet- senet iddiaları ile ilgili kurumumuza ulaştırılmış herhangi bir bilgi, belge veya beyan bulunmamaktadır." denilerek eski belediye başkanı Kul’un Karakaş’la ilgili işçilerin ikramiyelerini zimmetine geçirdiği açıklamaları da yalanlandı.

'İşadamları para dağıtıyor, sonra bizi tutukluyorlar'

Öte yandan Samsun merkezli dört ili kapsayan operasyonda, büyükşehir belediyelerinin genel sekreteri olduklarını söyleyerek İzmir depremine yardım adı altında işadamlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ikisi kadın, 13 kişi dün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul'da yakalanan, 24 ayrı suçtan arandığı, hakkında kesinleşmiş 11,5 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen dolandırıcılık çetesinin lideri Cengiz Avcı adliyeye götürülerken iş adamlarına seslenerek, "İhale alacağız diye kimseye inanıp da para göndermesinler. Bizim de başımızı yakmasınlar. Belediyeden ihale alacağız diye, yalakalık olsun diye para dağıtıyorlar. Ondan sonra bizi tutukluyorlar. Sanki terör örgütüyüz." diye konuştu.