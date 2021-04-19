'Şampiyonlar Ligi'nden 3 kulüp men edilecek'

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Jesper Moller, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Manchester City, Chelsea ve Real Madrid'in turnuvadan men edileceğini öne sürdü.

Danimarka televizyonu DR'ye konuşan Moller, UEFA İcra Kurulu'nun Cuma günkü olağanüstü toplantıda bir araya geleceğini belirterek "Kulüpler gitmeli ve bunun Cuma günü gerçekleşmesini bekliyorum. Daha sonra Şampiyonlar Ligi turnuvasını nasıl sonlandıracağımıza bakacağız" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplere uygulanacak yaptırımların hukuki olarak değerlendirildiğini duyurmuştu.