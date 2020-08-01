Sampa'yı sendikasızlaştırmada patron ve Tekkeköy Belediyesi işbirliği

Sampa Otomotiv'de sendikal örgütlenme üzerine başlayan işten çıkarmaların bayram öncesi 100'ü bulduğu söyleniyor. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın görüştüğü bir işçi, fabrika yönetiminin işçilerle baskı ve ikna toplantıları yapmaya başladığı haberini vermişti. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan işçi “Kendi söylemleriyle ‘sendikayı defettikten' sonra tüm işçileri işten çıkarıp kendilerine karşı çıkmayacak bir personel kalabalığı toplayacaklarmış” demişti.

Bayram arifesi gelen haberlere göre Sampa bir yandan işçileri sendika üyelerini ispiyonlamaları için sıkıştırıyor diğer yandan ise "istihdam" propagandası yapıyor. Samsunkenthaber sitesinde Sampa patronu Tarık Altuncu'nun işçilerin cep telefonlarına mesaj göndererek "Sampa'nın büyümesini kıskanan kötü niyetli insanlar var", "Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar" söylemleriyle işçileri ihbarcılığa zorladığı yer aldı.

Öte yandan AKP'li Tekkeköy Belediyesi bayramın ilk günü yurttaşların cep telefonlarına attığı mesajlarla istihdam görüntüsü altında Sampa'daki sendikasızlaştırma operasyonuna destek olduğu görüldü. Tekkeköy Belediyesi'nin "İstihdam Ofisi" adına yolladığı mesajlar işçiler arasında tepkiyle karşılandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın görüştüğü Sampa işçisi Tekkeköy Belediyesi'nin mesajını şöyle yorumladı: "Adamlar hiçbir şey olmamış gibi istihdamdan bahsediyor. Toplantılarda 'İstesek fabrikayı buradan alır başka şehre götürürdük ama Samsun'da istihdam yaratıyoruz' diye vaaz veriyorlar. Bursa'ya, İzmir'e giderdik filan diyorlarmış... Sanki oralara gitseler sendikasız çalıştırabilecekler işçileri."

Samsun'da işçiler arasında sınıf bilinci ve sendikalaşmanın Türkiye'nin diğer kentlerine göre daha zayıf olduğu veri alındığında Sampa işçilerinin tepkisi temelsiz değil. Sampa işçisi, "Buranın örgütlenme bilinciyle oraları karıştırmışlar herhalde, orada iki ay bekletmezler yapıştırırlar sendikayı" diyor. Öte yandan son birkaç günde Sampa'ya dönük tırmanan tepki, Samsun'da da işçilerin örgütsüzlüğe zorlanmasında artık sınıra dayandığını gösteriyor.

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