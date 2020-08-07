Sampa’da sendika düşmanlığı 'pandemi' arkasına saklanabilir mi?

Sampa Otomotiv’de sendikalaşma üzerine bayramdan önce 100’den fazla işçi çıkarılırken bayram sonrası içerideki işçilere baskılar sürüyor. Sampa patronu şirket kârlarının reklamını yaparak ve işçileri kışkırtarak sendika düşmanlığını örtbas etmeye çalışıyor. Öte yandan Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın ulaştığı işçiler, içeride işten çıkarılanlara dönük dayanışmanın güçlendiğine işaret ediyorlar. Sampa’da koronavirüs vakalarındaki artış haberleri karşısında işçiler, bunun sendikalaşmayı engellenmek için kullanılmasına karşı tetikteler.

Patrondan baskı, vaat, reklam, kışkırtma….

Özçelik-İş sendikasının örgütlendiği Sampa’da işten çıkarmalarla birlikte içeride sendika üyelerini tespit etmeye yönelik bir baskı politikası başlamıştı. İşçilerin tepkisine karşılık Sampa patronunun işçiler üzerinden bir ispiyon ağı kurmaya çalıştığı öğrenilmişti. Bayramdan sonraki günlerde idarenin gece vardiyasından çıkanları alıkoyup tek tek odalarda sorguya çektiği söyleniyor. İşçileri sendikadan vazgeçirmek için çeşitli vaatler bu baskılara eşlik ediyor.

Sendika düşmanlığıyla ilgili haberleri yayılan Sampa, prestijini korumak için yerel basına kendisini övdürdüğü haberler yaptırıyor. Bayramdan önce paylaşılan Sampa’ya MÜSİAD ziyaretinden sonra geçtiğimiz günlerde bir haber kaynağı Sampa’yla ilgili 2016 tarihli “Dünya lideri olmak istiyor” başlıklı haberini ilgisiz bir şekilde yeniden paylaştı. Sosyal medyada da kimi hesaplardan “Bu zor süreçte sürekli büyüyen, ülkemizin gururu Sampa Otomotiv tüm çalışanlarına maaşını ödedi, hak ettiğiniz neyi vermedi?” gibi kışkırtıcı yorumlar yapılıyor.

İşçiler arasında dayanışma büyüyor

İçeride çalışmaya devam eden işçiler sendika konusunda kararlılıklarını ve atılan arkadaşlarıyla dayanışmalarını ifade ediyorlar. Çalışanlar, işten çıkarılanlar için kendi ikramiyelerinden pay ayırarak bir dayanışma fonu oluşturmuş durumdalar. Çalışan işçilerden biri neden sendikalı oldukları sorusuna şöyle yanıt veriyor: “Haklarımızı almak, işyerinde stressiz bir şekilde çalışmak, tuvalete rahat gidebilmek, molalarımızın olması, sosyal aktivitelerimiz olması, insan gibi çalışmak için…”

İşten çıkarılan arkadaşlarına çok üzüldüklerini söyleyen işçi “Bizi robot gibi çalıştırdılar, ne lavabo, ne çay molası… Sadece yarım saatlik bir yemek molamız var, onda da çabuk çabuk yememiz bekleniyor, sigara içmeye vakit kalmıyor. Neden? Sampa daha çok büyüsün diye mi? Sampa insanların emeklerini haklarını çalmasın istiyoruz” diyor. Arkadaşlarının sendika üyesi oldukları için sicilleri lekelenerek işten çıkarılmasına tepki gösteren işçi, Sampa’nın işçilerin sırtından zenginleştiğini, sonra da kendi işçilerini “hain” ilan ettiğini vurguluyor.

Pandemi kaygısı mı, örgütlenme kaygısı mı?

Öte yandan Sampa’da pandeminin başlarında gündeme gelen ve hasır altı edilen hastalık vakalarının tekrar ortaya çıktığı haberlere yansıdı. Samsun Kent Haber sitesinde yüzlerce işçinin karantinaya alındığı söylenirken işten çıkarılan işçiler de daha önce vakalara rastlandığını aktarıyorlar. Ancak işyerinde etkili bir izolasyon politikasının uygulanmadığını belirten işçiler, örneğin bir şüpheli vaka nedeniyle bir servise binen personel evine gönderilirken aynı şoförle servise devam edildiğini belirtiyorlar.

Dikkat çekici bir başka gelişme, Sampa’nın bulunduğu sanayi bölgesinde bulunan Yeşilyurt Demir Çelik’te idarenin kendi işçilerine “Sampa’daki pozitif vaka sayılarında artış olduğu bildirilmiştir” diyerek sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarması oldu. Sampa’nın bu bildirimi kendi işçilerine yapmazken sendikalı işçileri maske takmamakla suçlayarak işten atması oldukça ironik. Öte yandan Yeşilyurt ile Sampa işçilerinin ortak bir kullanım alanı olmadığı biliniyor. Bu yüzden Yeşilyurt’tan gelen mesajın koronavirüsten ziyade işçiler arasında örgütlenme “salgınının” yayılmasına karşı paylaşılmış olabileceği düşünülüyor.

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