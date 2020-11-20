Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a istifa çağrısı

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Erdoğan'ın açıklaması sonrası Bülent Arınç'a istifa çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’a istifa çağrısında bulundu.

Tayyar, istifa etmemesi durumunda Arınç'ın Erdoğan tarafından azlinin beklentileri olduğunu söyledi.

Tayyar sosyal medya hesabı Twitter’dan “Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç’a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır.” mesajını paylaştı.

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