Şamil Tayyar'dan Boğaziçililere ölüm tehdidi

Tayyar'ın mesajı Bir rektör atamasına itirazı, ‘katil polis’ sloganıyla şiddete dönüştürenler, darbe çığırtkanlığı yapanlar, ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa, bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur.#PolisiminYanındayım pic.twitter.com/7l9iR2EqWZ — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 4, 2021

Şamil Tayyar'ın Twitter'da yazdığı bir mesaj büyük tepki topladı. Tayyar, mesajında hedef aldığı kesimlere "bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur" diye seslenirken, kullandığı mesaj görselleri arasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalananların fotoğrafları vardı.

Cemaatle geçmiş ilişkilerinde fazlasıyla açılmış olan Şamil Tayyar'ın, AKP döneminde orduda yuvalanmış kurmaylar derdest edilirken, girişimin kendisinden tümüyle habersiz olarak emirleri uygulamış bazı askerlerin de linç edilerek öldürüldüğü geceyi anması dikkat çekiciydi.