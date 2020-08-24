Şam’da doğalgaz boru hattında patlama: Ülke genelinde elektrik kesintisi

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında Arap Doğalgaz Boru Hattı’nda bu sabah erken saatlerde meydana gelen patlamanın ardından ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Patlamaya "terör saldırısı"nın yol açtığı açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre patlama başkentin doğusundaki Dumeir ve Adra kentleri arasında Arap Doğalgaz Boru Hattı’nda meydana geldi.

Suriye Petrol Bakanı Ali Ganim patlamaya “terör saldırısı”nın yol açtığını açıkladı. Patlamada can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgi geçilmezken, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı, ülkenin belli bölgelerine elektriğin aşamalı olarak sağlanmaya başladığı belirtildi.

Petrol Bakanı Ganim boru hattındaki teknik incelemelerin sürdüğünü ve önümüzdeki saatlerde elektrik santrallerine gaz tedarikinin başlayacağını duyurdu.

Elektrik Bakanı Züheyr Harbuti de yaptığı açıklamada, ülkenin tüm bölgelerine aşamalı olarak elektrik sağlanacağını söyledi. Harbuti ilk aşamada Şam’daki hastaneler ve bazı yerleşim bölgelerine elektrik sağlandığını dile getirdi.

Şam kırsalında Dumeir ve Adra bölgeleri arasındaki Arap Gaz Boru Hattı ülkenin güneyine doğalgaz sağlıyor.