SAMÇEP'ten AKP'li vekile yanıt: Önce kendi bahçesinden dereye atık su boşaltılmasını önlesin

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Oltan Köleoğlu Enerji Şirketi'ne (OKE) ait Biyokütle Enerji Santrali'nin atık sularının AKP Samsun milletvekili Fuat Göktaş'a ait olduğu belirtilen araziden Abdal Deresi'ne boşaltıldığı gündeme gelmişti.

Göktaş dün konuya ilişkin bir açıklama yaparak santrale karşı çıkan halkı hedef aldı.

"Bir bardak suda fırtına koparılmak istendiğini" iddia eden Göktaş, santrale karşı çıkan bölge halkı için "marjinal grupların miting ve protestoları", "hakaret ve vandallıkları" gibi sözler kullandı. Santralin çevreye ve Abdal Irmağı'na zararlı olmadığını savunan Göktaş'a Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) yanıt verdi.

"SAMÇEP olarak AKP Milletvekili Fuat Köktaş’a cevabımızdır!" başlıklı açıklamada "Vandallık yapanlar; yasaları, Anayasa’yı ihlal edenler ve çevreyi kirletenlerdir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’ın 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan basın açıklaması şaka bile olmaz. Bu beyanların tamamı gerçek dışı olup; herkes kendine yakışanı yapmaktadır.

Biyokütle santralından yeraltına döşenen bir boruyla şu anda Fuat Köktaş’a ait olduğu söylenen bir noktadan Abdal Deresine yoğun şekilde atık su boşaltılması söz konusudur.

Oysa OKE firmasının hazırlattığı proje tanıtım dosyasının;

• 72. Sayfasında; 'Faaliyet kapsamında Abdal Deresi ve kollarına herhangi bir müdahalede (katı atık deşarjı, sıvı atık deşarjı vb.) bulunulmayacaktır',

• 93. Sayfasında; 'Söz konusu kazan blöf suları, soğutma suları ve demineralizasyon ünitesinden kaynaklı atık sular 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında deşarj standartları sağlanarak mevcut drenaj kanallarına deşarj edilecektir' denilmektedir.

Fuat Köktaş önce kendi bahçesinin önünden Abdal Deresine atık su boşaltılmasını önlesin eğer hukuktan yanaysa.

Milletvekili olmakla milletin vekili olmak aynı şey değildir. Kimyanın 'K'sini bilmeyenlerin 'Çocukluğum orada geçti' beyanı sadece laf ebeliğidir.

Vandallık yapanlar; yasaları, Anayasa’yı ihlal edenler ve çevreyi kirletenlerdir.

Biyokütle güzellemesi ile Çarşamba Ovası'nı kuraklaşmasına, toprağımızın, havamızın ve suyumuzun zehirlenmesine seyirci kalmayacağız.

Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı Ovamızdan defolup gidene kadar demokratik ve yasal her türlü hakkımızı kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."