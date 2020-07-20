Salihli'de JES projesi iptal edildi: Direnen köylüler kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Köyü'ne SANKO Enerji tarafından yapılmak istenen JES projesine Manisa Valiliği, 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmişti.
Valiliğin kararının iptali için yurttaşların açtığı J dava, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkemenin görevlendirdiği 5 kişilik bilirkişi heyetinin alanı incelemesinin ardından Manisa 2. İdare Mahkemesi valilik kararını iptal etti.
JES istemeyen 26 köylü göz altına alınmıştı
76 dekarlık arazide yapılmak istenen JES projesi alanına geçtiğimiz yıl sondaj makineleri getirilmiş, durum bölge halkının tepkisi ile karşılanmıştı.
Bölgedeki yurttaşlarının tepkileri jandarma tarafından müdahale edilerek bastırılmak istenmiş, gaz bombası ve plastik mermi kullanılarak yapılan müdahale sırasında 26 kişi gözaltına alınmıştı.