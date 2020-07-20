Salihli'de JES projesi iptal edildi: Direnen köylüler kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Köyü'ne yapılmak istenen ve enerji şirketinin bölgeye geldiği ilk günden beri büyük tepki ile karşılanan JES projesine Manisa Valiliği tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı, Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.



