Salih Müslim'in Mersin'de teslim olan yeğeni serbest bırakıldı

PYD Sözcüsü Salih Müslim'in 21 yaşındaki yeğeni Dalya Mahmut Müslim, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne 15 Temmuz'da teslim oldu.

Müslim sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Müslim, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Dalya Mahmut Müslim, emniyetteki ilk ifadesinde Salih Müslim'in öz yeğeni olduğunu Suriye'de kırmızı bülten ile aranan ''Esma Samur'' kod adlı Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yaptığını söylemişti.