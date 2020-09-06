Salgında strateji belirleyemiyorlar: SGK’den özel hastanelerde Covid-19 tedavisi için yeni ödeme modeli

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vaka sayılarındaki artışın ardından özel hastanelerdeki koronavirüs tedavisi için yeni bir ödeme modeli çıkardı. Buna göre özel hastaneler, PCR testi sonucu pozitif çıkan hastayı tedavi ederse devletten salgın tedavisi ücreti alabilecek.

Koronavirüs salgını başında özel hastanelere ayrı bir ödeme modeli çıkaran, yoğun bakımlar için de fiyat güncellemesi yapan ama vaka sayıları azalmaya başlayınca ödeneği kesen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vaka sayısının artması sonucu özel hastaneler için ayrı bir ödeme modeli çıkardı.

Bu kez salgının başından farklı olarak, tomografi sonucuna göre pozitif olduğu tahmin edilen vakalar için ödenek ayrılmayacak. Özel hastaneler sadece PCR testi pozitif çıkan hastaları tedavi ederek ödenek alabilecek.

Konuyla ilgili Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerin salgının başında işin içine dahil edildiğini ancak vaka sayıları azalınca ödemelerin durdurulduğunu kaydetti.

"Ödemeler durdurulduktan sonra standart hasta ödemelerine dönüldü. Yani SGK diğer hastalara ödediği kadar parayı özel hastanelere ödemeye başladı” diyen Bahat, özel hastanelerin hastalardan daha çok para talep etmek “durumunda kaldığı”nı savundu ve hastaların daha çok kamuya yöneldiklerini söyledi.

Bahat “Devlet hastanelerinde bir yoğunluk oluşacağından endişe edilmiş olmalı ki koronavirüs için ödemeler yeniden güncelendi. Ancak bugünkü ödeme modelinde PCR pozitifliği baz alındı. Daha önce klinik ve tomografiyle de tedaviye başlanabiliyordu. Koronavirüs yoğun bakım hastalarına da benzer ödeme yapılıyordu. Ancak burada asıl problem şu, PCR ancak hastaların yüzde 60’ına doğru teşhis koyuyor. PCR’ı negatif ama akciğeri tutulmuş hasta sayısı oldukça fazla. Yine de SGK’nın bu ödemeleri tekrar getirmiş olmasından dolayı memnunuz. Bu özel sektörün işin içine daha gönüllü katılmasına katkı sağlayabilir, vatandaş memnuniyeti de artar” diye konuştu.

Öte yandan Türkiye’de tomografi ile Covid-19 tanısı konulan hastalar Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vakalar arasında yer almasa da devlet kendi hastanelerinde tomografisi pozitif olanları da tedaviye alıyor ve SGK da bunu ödüyor. Özel hastanelerde bunlara ödeme yapılmayacak olmasının yurttaşı yine kamuya yönlendireceği, kamudaki yığılma sorununun bir ölçüde rahatlasa da devam edeceği tahmin ediliyor.