Salgında stokçuluk yapan firmalar 'sır' denilerek açıklanmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, stokçuluk yaparak haksız kazanç sağlayan firmaların kimler olduğu ile ilgili soru önergesini "sırrın ifşası olacağı" gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

Koronavirüs salgınının başında Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş’den (USHAŞ) alınan tanı kitleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları ortaya çıkmış, USHAŞ’tan alınan tanı kitinin pandeminin başında 9 TL değil, 9 dolara alındığı iddiaları tartışılmıştı. Söz konusu iddiaları kamuoyunun gündemine getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, tanı kitinin yanı sıra fahiş fiyata satılan hijyen ve tıbbi malzemelerle ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeleri bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşımıştı.

Mart 2020’den sonra hijyen malzemeleri ve tıbbi malzemelerde yaşanan fahiş fiyat artışlarını anımsatan CHP’li Emir, söz konusu dönemde MASAK’ın 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğine ilişkin yapılan resmi açıklama olduğuna işaret etti. Emir, koronavirüs nedeniyle hangi ürün gruplarında haksız fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinin tespit edildiğini, hangi işlemlerin yapıldığını sorarken, “MASAK’ın incelemesi tamamlandıysa sonuçları neden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır; tamamlanmadıysa aradan dört ay geçmesine karşın neden sonuçlandırılmamıştır” sorusunu da yöneltti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Emir’in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “önergede bahsi geçen hususların Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Yasa hükümleri çerçevesinde sırrın ifşası kapsamında olduğunu” belirterek, hiçbir soruya yanıt vermedi.

'Binlerce firma halkın sağlığıyla oynayacak'

Kimlerin bu süreçte vurgun yaptığını, halkın sağlığıyla oynadığını ve bu firmalara ceza kesilip kesilmediğinin bilinmediğini söyleyen Emir, şunları dile getirdi:

"Aradan beş ay geçti ama bakanlıktan halen ses yok. Meclis’teki denetim yetkimiz kapsamında sorduğumuz sorulara da ‘Sırrın ifşası olur’ diyerek, yanıt vermiyorlar. Hangi sırdan bahsediyorsunuz? Binlerce firma, pandemi sürecinde halkın sağlığıyla oynayacak. Siz bunlara göstermelik bir inceleme başlatacaksınız ve ceza kesmeyeceksiniz. Maliye Bakanı, bu incelemenin sonuçlarını kamuoyuna açıklamak zorundadır. Eğer, bu stokçulara, karaborsacılara ceza kesmemişlerse, kesememişlerse bu durum büyük bir skandaldır. Bu işin peşini bırakmayacağız."