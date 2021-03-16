Salgında sosyal hizmet emekçilerinin durumu: Kurumu parti ilçe örgütlerine teslim ettiler

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Yönetim Kurulu, Dünya Sosyal Hizmet günü nedeniyle bir rapor açıkladı.

Sosyal Hizmetler alanında belirlenen sorunlara ve görüşlere yer verilen raporda, "Sosyal hizmetler son dönemde iktidarın kendini yeniden var etme hane halkını siyasal tahakkümü altına alma devlete aidiyetin yeniden sağlandığı araç olarak görülmüştür" denildi.

'Pandemide sosyal hizmet emekçilerine ek gelir sağlanmadı'

"Sosyal Hizmetler alanında pandemi dönemi 'yaptığın işin ulvi bir iş olarak görülmesi gerektiği' vurgusu ve propagandası ile emek sömürüsü gizlenmeye çalışılmaktadır" diyen sendikanın belirlediği bazı sorunlar raporda şöyle sıralandı:

Bir yıla yakındır süren 14 gün gibi kapalı çalışma düzeni çalışanların psikolojisini bozmuştur. Bakım personelinin bakım verdiği kişiye yabancılaşmasına neden olmuştur,

Kapalı çalışma / vardiya sistemi keyfiliğin yaşandığı başka bir alandır. Her ilin uygulaması da, iller içindeki uygulamada da birlik yoktur. Kimi yerlerde 14 gün, kimi yerlerde 10/ 7 gün uygulanmakta; vardiya sonrası izinli sayılan gün de her bir kuruma göre değişmektedir.

14 günlük çalışma sistemi, çalışanların aile – çocuk- bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri gibi koşullar gözetilmeden sürdürülmüştür

Huzurevlerinde 14 günlük kapalı çalışma düzeninin sürmesi, emekçilerin yanında hizmetleri de olumsuz etkilemektedir.

Uzun dönemli vardiya sistem çalışanlar arasında iletişimin kopmasına neden olmaktadır,

Pandemi süresinde yıllık izinlerini kullanamayan sosyal hizmetler emekçileri bu izinler karşılığı ve tuttukları nöbet ücretleri ödenmemiştir,

Pandemi süresince sosyal hizmet emekçilerine yönelik bir ek gelir ya da yıpranma payı gibi olanaklarda sağlanmamıştır,

Genel süregelen sorunları ise pandemi döneminde daha da görünür olmuştur;

Mesai kavramı ortadan kalkmış, kuralsızlık hali artarak sürmüş, normalleşmiştir,

Sosyal hizmetlerin ağırlıklı istihdam modeli olarak, ASDEP, sözleşmeli istihdam modeline dönmüştür. Bu uygulama, çalışanların güvencesinin ortadan kalkmasına ve özlük haklarında kayıplara neden olmaktadır.

İşyerlerinde mobbing her geçen gün artmaktadır,

ASDEP ve sözleşmeli, 4-D’li çalışanlara yönelik güvenceli istihdam modeli olmaması nedeniyle, bu statüde çalışanlarda mobbing sorunu daha fazla yaşanmaktadır,

Ücretler arasında ciddi farklılaşmalar yaşanmakta, maaş açıklığının farklı istihdam modelleri arasında arttığı görülmektedir. Farklı statü ve ücretlendirme çalışma barışını bozmuştur,

Sözleşmelilere nöbet ücreti verilmemektedir,

Ek ders karşılığı çalışanların özlük haklarına ilişkin ciddi sorunlar yaşanmaktadır,

Dosya inceleme yoğunluğu artarak devam etmektedir,

Emekli olan sosyal hizmetler emekçileri yerine ek ders karşılığı istihdam modeli tercih edilmektedir,

'Sosyal hizmetler ilçelerde parti ilçe başkanlıkları üzerinden götürülüyor'

Sosyal hizmetler ilçelerde, parti ilçe başkanlıkları üzerinden yürütülmektedir, öyle ki personel yaşadığı ve çözümsüz kalan sorunların çözümünü parti ilçe başkanına aktararak çözmeye çalışmaktadır. Taşrada bu durum adeta normalleşmiş durumdadır.

Kurumda yaşanan sorunlar, parti üzerinden çözülmeye çalışılmakta, öyle ki kurum ile parti özellikle ilçelerde iç içe girmiş durumdadır.

SEÇEK'ten Bakanlığa geçiş ile idari olarak nitelikli olmayan erkek yoğunluklu siyasi atamalar yapılmaktadır, Son dönemde taciz iddiaları ile birlikte birçok yöneticinin yeri değiştirildiği vurgulanmaktadır,

Bakanlıkta oluşturulan dar bir kadronun görüş ve önerileri ile görev tanımları oluşturulmakta ve çalışanlara görevler dayatılmaktadır,

Farklı statüler sosyal hizmetlerde çalışma ortamına zarar veren bir hiyerarşi yaratmış durumdadır,

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koordinasyon Bakanlığa verilmiştir ancak Merkezi Koordinasyon toplantıları yapılmadığı görülmektedir,

'Salgından en çok çocuklar etkilendi'