'Salgında sağlık teşkilatımızdan sonra en fazla bizim hocalarımız sürecin içindeydi'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Erbaş, Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde en fazla mücadeleyi sağlık emekçilerinin ardından Diyanet'in verdiğini iddia etti.

Erbaş şunları söyledi:

"Salgın sürecinde milletimizi teskin etmek, manevi güç ve moral vermek, tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, Vefa destek çalışmalarına katılmak gibi pek çok açıdan teşkilatımız bu sürecin en aktif kurumlarından oldu.

Diyebilirim ki sağlık teşkilatımızdan sonra en fazla bu sürecin içinde yer alan bizim hocalarımız oldu. Bir yandan camiler ve cuma namazları konusunda olduğu gibi zor kararlar almak durumunda kaldık. Camilerimizde cemaatle namaz kılamadık ama minarelerden aylarca dualarla, salalarla milletimize destek olmaya çalıştık."