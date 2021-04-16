Salgında ölen öğretmenin ardından sordular: Öğretmen derste, aşı nerede ?

Covid-19 salgını sebebiyle dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Manisa Lisesi Müdür Başyardımcısı Çetin Özmetin’in ardından Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ve Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Manisa Şubeleri ortak basın açıklaması düzenledi.

“Futbolcuya Değil, Öğretmene Sağlık”, “Öğretmen Derste Aşı Nerede” pankartları ile, 12 Mart ile 15 Nisan arasında hayatını kaybeden 28. eğitim emekçisi olan Çetin Özdemir ve diğer emekçiler için "Hiç kimsenin bu sonuçları bir sayı olarak görme lüksü yoktur. Her biri ailesiyle, sosyal çevresiyle bir değer bir candır" denilerek tepkilerini gösterildi.

'Yasaklar ile pandemi bitmiyor'

İktidarın "Salgından hepimiz sorumluyuz" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterilen açıklamada şöyle denildi:

"Söyler misiniz sayın bakanım? Aşılanmadıkları ve yeterli önlemeler alınmadığı halde okullarda yüz yüze eğitim için bir araya getirilen milyonlarca öğretmen, öğrenci, idareci, personel, öğrenci velileri niye sorumlu olsunlar yaşananlardan? Çalışmak zorunda bırakılan işçiler, evine ekmek götürme olanlar neden sorumlu olsunlar? Sadece maske ve mesafeye indirgeyerek pandemi ile ne kadar mücadele edilebilir? Çözüm maske ve mesafe idi ise öncelikle sizin iktidarınızın buna uyması gerekmez miydi? Hafta sonu yasağı, yaş grupları yasağı, içki satışı yasağı, hafta içi zaman kısıtlaması, kafelerde oturma yasağı gibi, aynı zamanda sosyal hayatı düzenleme peşinde olduğunuz yasaklar ile pandemi bitmiyor, bitmedi. Sizin için pandemi koşulları siyaseti dizayn etmek için kullanışlı bir argüman olabilir ama giden yiten bizim hayatlarımıza oluyor."

'Önlemlerin yetersiz'

Eğitim emekçileri, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik olarak şeffaf olunması gerektiğini, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ve mevcut durumda eğitimde aşılama oranın arttırılmadığı sürece yüz yüze eğitimin ertelenmesinin gerektiğini belirttiler.

Çetin Özmetin’in cenazesi mesai arkadaşları tarafından hayatını öğrencileri adadığı Manisa Lisesi’nden memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.