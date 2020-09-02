Salgında işçileri işyerine hapseden Dardanel'den kazanç rekoru

Çanakkale’deki fabrikasında Covid-19 vakalarının artmasının ardından işçileri Valilik kararıyla “kapalı devre çalışma” adı altında işyerine kapatan Dardanel, cirosunu katlayarak rekor kırdı.

Şirket 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıl aynı döneme göre cirosunu yüzde 96 artırarak 462 milyon TL’ye ulaştırdı. Dardanel’in 2019’un aynı dönemindeki toplam cirosu 235,8 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Şirket bu yılın ilk altı ayında 115,8 milyar TL net kâr sağladı.

Dardanel’den Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Ocak-Haziran 2020 döneminde satış gelirlerini yüzde 96’lık artışla 462 milyon TL’ye yükseltti ve tarihinin en yüksek yarıyıl cirosuna ulaşmış oldu. Açıklamada dikkat çeken diğer bir diğer veri de şirketin net kârındaki yükseliş oldu. Geçen yılın ilk yarısını yaklaşık 6 milyon TL’lik zararla kapatan Dardanel, bu yılın aynı döneminde 115,8 milyon TL’lik net kâra ulaştı. Şirketin geçtiğimiz yıl 26,3 milyon TL olan esas faaliyet kârı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 337’lik artışla 114,9 milyon TL oldu.

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “2020 yılı bizim için gerçekten çok önemli, tarihi bir yıl. Burada sadece satışlardan bahsetmiyoruz. Biz Dardanel olarak finansal açıdan artık farklı bir yerdeyiz. Geçtiğimiz aylarda bankalara olan borçlarımızı tek kalemde ödedik. Aslında daha vademiz de vardı. Bu borcu beş yıl içerisinde aylık taksitlerle ödeyebilirdik. Ama onun yerine tek seferde ödeyip borçlarımızı kapattık. Bunun dışında bizim için en sevindirici gelişmelerden biri hasılatlarımızdaki yükselişin yanında kârlı büyüme trendini güçlendirerek devam ettirmemiz” dedi.