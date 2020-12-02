'Salgında işçiler kaderine terk edildi, patronlara yeni kıyak geldi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen işyerlerinde patrondan, işçi ve işveren sigorta prim payı ödemesinin 6 ay alınmamasına karar verilmişti. Bu ay sonunda dollması beklenen kararın süresi 31.12.2021’e uzatıldı.

Sendika örgütlenme uzmanı ve soL yazarı Alpaslan Savaş, konuyu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Salgın yönetimi politikası: Patronların kazancını güvence altına almak

Patronlara verilen desteklerin süresinin Erdoğan tarafından uzatıldığını söyleyen Savaş şunları yazdı:

"Erdoğan Resmi Gazetede yayınladığı üç ayrı kararnameyle patronlara verilen sigorta primi teşviki ve desteklerin sürelerini uzattı. Teşviklerin bir kısmı 17 Kasım’da torba yasa ile düzenlenmişti. Salgında işçiler kaderine terk edilmiş durumda, patronlara ise kıyak kesintisiz.

Bugünkü CB kararları ile kısa çalışma yapan patronlar ödüllendirilmeye devam edilecek. Buna göre kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen işyerlerinde patrondan, işçi ve işveren sigorta prim payı ödemesi 6 ay alınmayacak. Kıyağın son tarihi 31.12.2020’den 31.12.2021’e uzatıldı.

Yayınlanan CB kararları bir önceki yılın ortalama çalışan sayısına ilave her işçi için patronlara verilen sigorta prim desteğinin süresini 1 yıl uzatıyor. Bu kapsamda 31.12.2021’e kadar işe alınacak işçilerin sigorta prim ödemesini patron değil İşsizlik Sigortası Fonu yapacak. Üstelik bu kıyak öyle birkaç aylığına değil. İşe alınan işçinin mesleki yeterlilik belgesi olması, yaşı, işsizlik ödeneği alması, cinsiyeti gibi kriterlere göre patronların sigorta primini ödemeyeceği süre 12 aydan 48 aya kadar çıkabiliyor.

Salgın yönetiminde tek politika var, patronların kazancını güvence altına almak. İşçiler için ise ya virüs riski altında çalışmak ya da işsizlik ve gelirsizlik. Sağlık Bakanının işçilere önerdiği tedbir ise kalabalık otobüse binme, öbürünü bekle."