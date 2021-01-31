Salgında çalışamayan meslek liselilere dosya ücreti dayatması

Ülkemizde birçok emekçi koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalırken, salgının en büyük mağdurlarından birisi de meslek liseliler oldu. Salgın döneminde, iktidarın ucuz işgücü olarak maske ve dezenfektan üretiminde kullanılan öğrenciler, şimdi de staj dosyasına ücret ödemeye zorlanıyorlar hem de çalışamadıkları halde.

Stajyerler çalışamadı

İmalat ve hizmet sektöründe emek verecek olan Meslek Liseliler salgın sebebiyle derslerini uzaktan eğitimle tamamladılar ve hiçbir işyerinde staj yapamadılar. Gelir kaynakları da olamayan yüzlerce öğrenci staj dosyası ücretini ödeyemeyecek durumda.

'Okula ek gelir' diyerek yüksek ücret isteniyor

Normal koşullarda bile okul tarafından ücretsiz karşılanması gereken staj dosyası için, ailesi çalışamayan ve yoksul öğrencilerin de olduğu liselilerden 50 TL'den başlayan keyfi miktarlarda ücret talep ediliyor.

İzmir'de Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi 75 TL, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 100 TL, Şehit Fethi Bey Mesleki Teknik Lisesi 50 TL ve Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50 TL staj dosyası ücreti istiyor.