'Salgında alınan 2 günlük su kesintisi kararı iptal edilmelidir'

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Murat Kürekçi Demiryolları'nın Hereke'de yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 28 Aralık akşamı başlayacak su kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının tavan yaptığı bu günlerde, her gün önlemlere vurgu yapıldığı bir ortamla çelişik bir kararın uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Su kesintisi kararı ertelenmelidir" denildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Yönetimi, “Su Yönetimi” konusunda acil eylem planlarını kamuoyuyla paylaşmalıdır denilen açıklamanın tamamı şu şekilde;

SALGINDA ALINAN 2 GÜNLÜK SU KESİNTİSİ KARARI İPTAL EDİLMELİDİR!...

İSU tarafından “Murat KÜREKCİ yürüttüğü 3’üncü hızlı tren hattı inşaat çalışmaları nedeniyle 2000 mm çaplı ana isale hattının güzergahı değiştirileceği için Kocaeli’nin tamamında 28 Aralık Pazartesi (bugün) akşam saat 23:00’den 30 Aralık Çarşamba günü saat 23:00’e kadar Yuvacık Barajından beslenen hatlarda 48 saat süre ile su kesintisi yapılacağı” mesajı iletilmiştir.

Salgın döneminde, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri kamuoyuyla neredeyse her iletişimlerinde maske ve mesafeyle birlikte temizliğin önemine vurgu yapmaktadır. Diğer yandan “temizliğin/hijyenin” olmazı “su” dan aralıksız tam 48 saat boyunca, hastanelerdeki hastalar, sağlık çalışanları, fabrikalardaki işçiler, evden eğitim gören çocuklarımız kısaca Kocaeli halkının mahrum bırakılacağı bildiriminde bulunulmuştur.

Bu kesintiye gerekçe gösterilen çalışmanın yürütüleceği Hereke öncesi İSU’ya ait hiç mi vana/kesici bulunmamaktadır ki Hereke’nin doğusunda kalan tüm yerleşim yerlerinde de su kesintisinin uygulanacağı belirtilmektedir. İSU’nun, her ilçe girişinde ana hatlar üzerinde kesme vanaları bulunmalıdır. Bu durumda başka bir önlem bulunmasa bile sadece Hereke’nin batısında kalan Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde su kesintisi söz konusu olmalıdır. Yine bu bölgede yapılacak çalışma sürecinde, su kesintisi olmaması ya da kısa süreli kesinti için çalışmalar yapılmış olması gerekirdi. 2 günlük su kesintisi gerekçesinin sadece Hereke’de yapılacak bir çalışmayla tariflenmesi, akla Kocaeli’de su hizmetiyle ilgili kamuoyuyla paylaşılmayan başka bir sorunun da olduğu düşüncesini getirmektedir. Bugün Kocaeli’nin yaklaşık % 80 lik kısmının su gereksinimini sağlayan ve TBMM’de adına komisyon kurularak araştırılan “Yuvacık Barajı”nda su seviyesinin %16’ya düştüğü, yine Sapanca Gölünü besleyen kaynaklar üzerindeki işletmelerinin ticari su dolumlarına devam ettiği bilinmektedir. Küresel ısınma, İklim değişikliği gibi dünya genelindeki sorunlar da göz önünde tutulduğunda gerek merkezi, gerekse yerel yönetimlerin su sorununa daha hassas ve şeffaf olması gerektiği açıktır. Karamürsel ilçesindeki yapımı uzun zamandır devam eden İhsaniye Barajı henüz tamamlanmamıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Yönetimi, “Su Yönetimi” konusunda acil eylem planlarını kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının tavan yaptığı bu günlerde, her gün önlemlere vurgu yapıldığı bir ortamla çelişik bir kararın uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Su kesintisi kararı ertelenmelidir.



Murat KÜREKCİ

TMMOB Makine Mühendisleri Odası

Kocaeli Şube Başkanı