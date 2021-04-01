'Salgın yönetimini beceremediniz, istifa edin!'

Salgının üzerinden bir yıllık bir zaman geçerken iktidarın salgın yönetimine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, "Salgın Yönetimini Beceremediniz! İstifa Edin" başlıklı bir açıklama yaparak, "Sağlık Bakanının özürleri ve utanç içinde dillendirdikleri yeterli değildir. Sağlık Bakanının benim elimden gelen budur diyebilme hakkı yoktur. Sağlık Bakanının benim sözüm geçmiyor diyerek sızlanması kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.

"Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğünün ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçmiştir. Bir yıl içinde; bu sürecin yönetenleri, ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri açık bir uluslararası salgın sürecini yönetmeyi becerememiştir" diyen Bacaksız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Becerememiştir çünkü;

Sürecin tümü bilimsel, insani ve toplumsal nitelikleri gözetilerek değil, politik ve ideolojik boyutları ile ele alınmış ve kurgulanmıştır. Sonuç ülkemiz insanı adına milyonlarca vaka, yüzbinlerce hasta ve on binlerce ölüm olmuştur. Gelinen noktada günlük 40 bin vaka sayısı Avrupa’da birinci, nüfusa oranla dünyada en üst sıralarda yer almaktadır.

Becerememiştir çünkü;

Sürecin yönetiminde asli unsurlar olması gereken bilimsel kurumlar, sağlık meslek örgütleri ve yerel yönetimler politik ve ideolojik kaygılarla sürecin dışında tutulmuştur. Bilim Kurulu olarak adlandırılarak devreye sokulan yapı ise, yetkisiz ve etkisiz bir konuma sıkıştırılmıştır.

Becerememiştir çünkü;

Süreci yönetirken mutlak bir kararlılıkla yapılması gereken risk gruplarının tespiti, filyasyon çalışmaları ve kararlı kapanma önlemleri hiçbir biçimde hayata geçirilememiş, günübirlik değişim ve öngörüsüzlüklerle yap/boz/ cilala modeli üzerine yerleştirilmiştir.

Becerememiştir çünkü;

Sürecin tüm yükü sağlık çalışanlarının üzerine yıkılmış, bu süreçte çok sayıda hayatını kaybeden ve ağır çalışma koşulları nedeniyle mesleki olarak tükenmişlik içinde elinden geleni yapmaya çalışan sağlık emekçileri desteklenmemiş, görünürde yapılan ek katkı gibi uygulamalar da tümüyle eşitsiz ve adil olmayan bir çerçevede göz boyamadan öteye geçememiştir.

Becerememiştir çünkü;

Böylesi bir süreci tüm yüküyle sırtlanacak sağlık sistemi kamusal niteliklerinden arındırılarak ticarileştirilmiş olduğu için sağlık çalışanlarının fedakarca üstlendiklerinin dışında büyük ölçüde verimsiz ve bilim dışı bir hizmete mahkum bırakılmıştır.

Becerememiştir çünkü;

Sürecin önemli bir boyutunu oluşturan aşı tedarik süreci tam bir karmaşa ve belirsizlik içinde organize edilmeye çalışılmıştır. Aşı konusunda dile getirilen ve vaat edilen her şey zamanı geldiğinde sürekli güncellenmek durumunda kalınmıştır. Halen bu süreç tüm belirsizliği ve karmaşasıyla devam etmektedir.

Becerememiştir çünkü;

Süreç tümüyle şeffaf olmayan ve sürekli gizlenen bir çerçevede yürütülmüş, bu güvensizlik ve tutarsızlıklar vatandaşlarımızın kafasını sürekli karıştırmış ve salgın yönetiminde kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte çok zorlanmıştır.

Becerememiştir çünkü;

Göz göre göre risk oluşturacak kongre süreçleri ile salgının tüm ülke çapında yeniden bir dalga olarak yayılmasına neden olunmuştur. Tanımlanmış tüm önlem ve uyarılar bizzat süreci yönetenler tarafından anlamsızlaştırılmıştır. İktidarda kalmanın meşru ve meşru olmayan tüm yolları zorlanırken vatandaşlar ve sağlık emekçileri tam bir çaresizlik cenderesinin içine sürüklenmiştir.

İSTİFA EDİN …

Sağlık Bakanının özürleri ve utanç içinde dillendirdikleri yeterli değildir.

Sağlık Bakanının benim elimden gelen budur diyebilme hakkı yoktur.

Sağlık Bakanının benim sözüm geçmiyor diyerek sızlanması kabul edilebilir değildir.