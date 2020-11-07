Salgın yönetimi iyice dağıldı: Şüpheliye 'git çalış' dediler

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne test için giden temaslı bir işçiye, "bilgilendirme notu" verildi. Bu notta işçiye test sonucunun iki gün içinde verileceği belirtilirken, eğer çalışıyorsa bu süreçte "pozitifmiş gibi işe gitmesi" istendi.

Temaslı bir işçiyseniz ve temel Covid belirtileri de görülmeye başlandıysa (ki bu durumda tam olarak Covid-19 şüphelisi olarak tanımlanıyorsunuz) ve bu nedenle test yaptırdıysanız size "rapor" verilmeyecek, "pozitifmiş gibi davranarak" işe gitmeye devam edeceksiniz.

Uygulamadaki rehberde öngörülen bu değil. Covid-19'a yakalanmış bir kişiyle belirli şartlarda bir arada bulunmuş olanlara "temaslı" deniliyor ve durumları takip ediliyor. Eğer belirtileri göstermeye başlarlarsa "Covid-19 şüphelisi" olarak görülüyorlar ve PCR testi için uygun bulunuyorlar. PCR testi sonuçlanana kadar "şüpheli" durumları sürüyor bu yüzden evde karantinaya alınmaları isteniyor.

Bu tabloda hem Covid-19 şüphelisi olan işçi, hem de işçinin bineceği toplu taşıma veya servisteki işçilerle iş yerindeki arkadaşları da riske atılıyor.

Haberimize konu olan nota ilişkin hastane yetkililerine ulaşamadık.

Görüştüğümüz bazı hastane çalışanlarıysa daha önceki uygulamada test sonucu çıkana kadar iki gün rapor verildiğini, bu uygulamanın Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'nde 5 Ekim'de başladığını söyledi.

Ülke genelinde durum bu değil, yaptığımız araştırmalarla temaslı işçilere yönelik rapor işleminin sürdüğünü öğrendik.

Kafaları karıştırdı

Söz konusu bilgilendirme notu "Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidarın sürece bakışıyla çelişmese de, temaslı işçilerin işe devam etmesi notu, İzmir'deki organize sanayi bölgesindeki patronların dahi kafasını karıştırdı.

Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerinin ilçe sağlık müdürlüğüne başvurarak yanlış uygulamanın düzeltilmesini istediği öğrenildi. Görüştüğümüz bir işçi, "tabii işçinin sağlığını dert ettikleri için yapmamışlardır bunu. İpin ucu kaçarsa üretim durur diye dertleniyorlar" diye konuştu.

İşte söz konusu bilgilendirme notu ve ilgili 4. madde: