Salgın yeniden şiddetlenirken Sağlık Bakanlığı görmezden geliyor

Salgının şiddetleneceği kesindi. Zira 1 Haziran “normalleşmesi” tamamen kontrolsüzdü, turizm ve havacılık sektörlerinin çıkarlarını gözeterek alınmış bir karardı, bilim dışıydı.

Şimdi yaşananlar bu sürecin sonucudur: Vaka sayılarında yeniden artış var, üstelik test sayısı da yetersiz, temaslılara ve risk gruplarına test yapılmıyor.

Mızrak çuvala sığmayınca veri gizlenmeye başlandı

Günlük vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiğinden daha yüksek olduğuna ilişkin ilk işaret yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının toplam aktif hasta sayısına oranının %2’lerden %10’un üzerine çıkması oldu.

Bu olağan dışı bir durumdu. Zira beklenen şey, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki artışın, aktif vaka sayısındaki artışla benzer düzeyde olmasıydı.

Bu garipliği yaratabilecek faktörlerden birisi günlük hasta sayısının olduğundan daha düşük bildirilmesi iken, bir diğeri de yetersiz test nedeniyle ancak durumu daha ağır hastaların saptanabiliyor olmasıydı.

Bakanlık bu ihtimallerin üzerine gitmek yerine yoğun bakım ve entübe hasta sayılarını açıklamaktan vazgeçmeyi tercih etti.

Valilerin, TTB’nin, Tabip Odalarının açıklamaları gerçek hasta sayısının Bakanlığın bildirdiğinden fazla olduğunu gösteriyor

Erzurum valisi Okay Memiş 30 Temmuz’da basına yansıyan açıklamasında ilde 50 bandında seyreden günlük hasta sayısının 200’e ulaştığını, Malatya valisi Aydın Baruş da 1 Ağustos’ta basına yansıyan açıklamasında 100’ü aştığını açıkladılar.

TTB Başkanı Prof Dr Sinan Adıyaman 30 Temmuz’da ARTITV’deki röportajında Diyarbakır, Urfa başta olmak üzere Güneydoğu illerinin tamamında günlük hasta sayılarında ciddi derecede artış olduğunu söyledi.

Diyarbakır Tabip Odası başkanı Dr Elif Turan geçen hafta yaptığı açıklamada günlük hasta sayısının Diyarbakır’da 300, Urfa’da ise 350 olduğunu bildirdi.

Oysa Sağlık Bakanlığı’nın günlük yayımladığı durum raporlarındaki veriler bunlardan tamamen farklı.

Örneğin 30 Temmuz tarihli raporda Malatya’nın da içinde yer aldığı Ortadoğu Anadolu bölgesindeki günlük vaka sayısı 41 iken, Diyarbakır ve Urfa’nın da içinde yer aldığı Güneydoğu Anadolu bölgesindeki günlük vaka sayısı ise 209.