Salgın tedbirlerini ihlal eden Ruandalılara stadyumda 'koronavirüs dersi' cezası

Salgının yeni merkez üssü olmasından endişe edilen Afrika kıtasında koronavirüse karşı önlemler artırılırken, Ruanda’da kurallara uymayanlar için ilginç bir ceza hayata geçirildi.

Sputnik'teki habere göre, karantina yasağını ihlal eden veya maske zorunluluğuna uymayan Ruandalılar toplanarak stadyumlara götürülüyor ve burada tüm gece boyunca koronavirüsün tehlikelerinin anlatıldığı derslere katılıyor.

Silahlı güvenlik güçlerinin gözetiminde ve sosyal mesafeli bir şekilde tribünlere oturtulan Ruandalılar, hoparlörler aracılığıyla anlatılan sağlık kurallarını dinliyor. Kendilerine, salgınla mücadelede birer elçi olmaları çağrısı yapılıyor. Zorunlu katılımcılar daha sonra kendilerini karantinaya almaları tembihiyle evlerine gönderiliyor.

Bu derslere genelde basın mensupları da davet ediliyor. Yetkililer medyada yayılan fotoğrafların, halkı kurallara uyma konusunda teşvik edeceğini düşünüyor.

Maskesini düzgün takmadığı için polis tarafından durdurulan ve bu derslerden birine katılmak zorunda kalan Jado son Nizeyimana, “Şu andan itibaren, nerede olursam olayım maske ​​takacağım” diyor.

Halk cezayı ödeyemiyor

Kuralları ihlal ederken yakalananlara 25 bin Ruanda Frangı (yaklaşık 190 TL) tutarında bir ceza seçeneği de sunuluyor. Ancak aylık geliri bir hayli düşük olan halk, bu ağır cezayı ödemek yerine derslere katılmayı tercih ediyor.

Resmi verilere göre, sadece Temmuz ortasından bu yana yaklaşık 70 bin kişi saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma yasağını ya da maske zorunluluğunu ihlal etti.

Salgının yayılması bakımından kıtanın diğer ülkelerine nazaran daha iyi bir durumda olan Ruanda’da şimdiye kadar beş kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 2 bin 111’e ulaştı.

Afrika’da tam karantina kararı alan ilk ülkelerden biri olan Ruanda, Mart ayı itibariyle okulları, acil ihtiyaç duyulmayan mağazaları kapattı, toplu taşımayı askıya aldı.