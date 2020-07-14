Salgın nedeniyle camilerden okutulan 'sela'nın neden durdurulduğu açıklandı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Sela okunmasını Kurul durdurmuş" başlıklı yazısında, selaların Toplum Bilimleri Kurulu tarafından durdurulduğunu dile getirdi.

Sarıkaya, "Bir süredir aniden kesildi ve duymaz olduk. Meğer Toplum Bilimleri Kurulu’nda alınan bir karar sonucu Diyanet İşleri Başkanlığı ile konuşularak sonlandırılmasına karar verilmiş. Gerekçe olarak da selânın cuma namazları öncesi haricinde ağırlıklı olarak bir ölümü haber vermek için okunduğu, dolayısıyla toplumsal psikolojiye olumsuz etki yarattığına dikkat çekmişler. Tavsiyeleri hükümete iletilmiş ve okunmaması kararı alınmış" ifadesini kullandı.