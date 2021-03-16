Salgın listesinin zirvesi: Samsun'da tablo ağırlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son salgın tablosuna göre Samsun'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 458,53 oldu.

Kentte salgın tablosu giderek ağırlaşırken bir ay önce açıklanan tabloda da kent 100 binde 171 vaka ile yine zirvede yer almıştı.

O haftadan bu yana açıklanan her haftalık raporda kent yüksek vaka sayılarıyla tepede kalmaya devam ederken, son durum 100 binde 458'e kadar yükseldi.

Samsun'u vaka sayılarında Sinop 354,56, Giresun 296,84, Ordu 248,62, Kilis 255,62 ve Balıkesir 257,60 ile takip ediyor.