Salgın gerekçesiyle alkollü içki satışını hangi ülkeler yasakladı?

Türkiye'de “tam kapanma” adı altında açıklanan 2 buçuk haftalık tedbirler kapsamında yazılı olmasa da sözlü olarak alkollü içki satışının da yasaklandığı duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tekel bayilerinin kısıtlamalardan muaf olmadığını açıklayarak yasağı ilan etmiş oldu.

Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana dünyada birçok ülke çeşitli dönemlerde uyguladığı karantina tedbirleri kapsamında restoran ve barları kapattı ve kamusal alanlarda alkollü içki tüketimini yasakladı.

Ancak salgın gerekçesiyle kişilerin evlerinde alkollü içki tüketmesini engellemeye yönelik yasaklar çok az ülkede uygulandı.

Güney Afrika

Salgının belirli dönemlerinde alkollü içki satışını yasaklayan ülkelerin başında Güney Afrika geliyor. Ülkede salgının ilk ortaya çıktığı 2020 başlarında alınan karantina tedbirleri kapsamında alkollü içki satışlarına getirilen geçici yasakların gerekçesi olarak alkol tüketimine bağlı kaza ve olaylardaki yaralanmalar nedeniyle hastanelere başvuruların azaltılması sunulmuştu.

Ülkede 27 Mart-1 Haziran 2020, 12 Temmuz-17 Ağustos 2020 ve 28 Aralık-1 Şubat tarihleri arasında alkollü içki satışı yasağı uygulandı.

Son olarak 2 Nisan’da Paskalya sırasında alkollü içki tüketimini kamusal alanda yasakladı.

Ülkede alınan karantina tedbirleri kapsamında belirli dönemlerde sadece alkollü içkiye değil tütün ürünlerinin satışına da yasak getirildi.

Güney Afrika'da alkollü içki satışlarına getirilen yasaklar şarap üreticilerinin protestolarına yol açtı.

Hindistan

Alkollü içki satışına pandemi süresince karantina dönemlerinde yasak getiren ülkelerden biri de Hindistan oldu.

Pandeminin ilk dönemlerinde Hindistan’da bazı eyaletlerde alkollü içki üretimi ve tüketimi yasaklanırken bazı eyaletlerde ise içkiden alınan vergiler artırıldı.

Mart 2020’deki sıkı karantina tedbirlerinin Mayıs ayında gevşetilmeye başlamasının ardından Hindistan’da içki satan dükkanların önündeki kuyrukları dağıtmak için güvenlik güçlerinin cop kullanarak müdahalesi tepkiye yol açmıştı.

Salgında vakaların ve ölümlerin arttığı, hastanelerin alarm verdiği ülkede bazı eyaletlerde karantina tedbirleri kapsamında alkollü içki satılan yerler yeniden geçici olarak kapatıldı. Son olarak Puduçeri eyaletinde 26 Nisan-30 Nisan arasında alkollü içki satışına yasak getirildi.

Fransa

Fransa da birçok Avrupa ülkesi ve İngiltere gibi pandemi tedbirlerinin sıkılaştırıldığı dönemlerde sosyal mesafe kuralına uyulmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle kamusal alanlarda alkollü içki tüketimine kısıtlama getiren ülkelerden. Ancak geçici olarak evlerdeki tüketimi engellemeye yönelik bir yasak kararı ülkenin kuzeyindeki Aisne’de 24 Mart 2020’de ilan edildi. Karar tepkilerin ardından geri alındı.

Tayland

Tayland da 2020'nın Nisan ayında geçici olarak alkollü içki satışını yasaklayan ülkelerden oldu.

Daha sonra bu uygulamayı kaldıran ülkede Aralık ayında ise internet üzerinden içki satışları yasaklandı, ancak bu kararın salgınla bir bağlantısı bulunmuyor.

Tayland’da vakaların artmasının ardından son olarak başkent Bangkok’taki restoranlarda alkollü içki satışına yasak getirildi. Bu kararın gerekçesi olarak alkollü içki tüketiminin sosyal mesafeyi korumayı zorlaştırdığı öne sürülüyor.

Grönland

Pandeminin ilk yılında Grönland’ın başkentinde 28 Mart’tan 15 Nisan’a kadar alkollü içki satışına yasak getirildi.

Okulların, restoran ve barların kapatıldığı dönemde alkollü içki satışı yasağı kararını Başbakan Kim Kielsen, alkol tüketiminin virüsün bulaşması konusunda insanların farkındalıklarını düşürdüğü gerekçesiyle aldıklarını söyledi.