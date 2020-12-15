Salgın gazetecilere baskıyı dünya çapında artırdı

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) son yıllık raporuna göre 2020'de rekor sayıda gazeteci çalışmaları nedeniyle hapsedildi.

Bu yıl 1 Aralık’a kadar geçen sürede en az 274 gazeteci hapse atıldı. Bu, CPJ'in 1990'ların başında veri toplamaya başlamasından bu yana en yüksek sayı ve peş peşe beş yıldır en az 250 gazeteci hapse giriyor.

CPJ'in raporuna göre ABD'de 110 gazeteci tutuklandı veya suçlandı; en az 12 kişi hala yargılanıyor. Bu gazetecilerin birçoğu polis şiddetine karşı gösterileri takip ediyordu.

CPJ’in sayımına göre Çin, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan gazetecileri tutuklamada üst sıraları paylaştılar.

'Türkiye’de 37 gazeteci hapsedildi'

Amerika'nın Sesi'ndeki habere göre raporda Türkiye’deki durumla ilgili, “Hapsedilen her gazetecinin devlet karşıtı suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ülkede, 2016’nın Temmuz ayındaki başarısız darbe girişimi sonrası yaşanan (cezaevine gönderilenlerin sayısındaki) artıştan bu yana hapisteki gazetecilerin sayısı azaldı. Basın kuruluşlarının kapatılması, hükümet yanlısı işadamlarının eline geçmesi ve adli husumet, ana akım medyayı etkili bir şekilde ortadan kaldırırken, Türkiye daha fazla gazetecinin cezaevi dışında yargılanmayı beklemesine izin verdi. Bu yıl Türkiye’de 37 gazeteci hapsedildi. Bu sayı, 2016'daki sayının yarısından da az ancak yetkililer gazetecileri ve avukatlarını tutuklamaya devam ediyor” denildi.

Raporda ayrıca, “Türkiye’de COVID-19 nedeniyle 2020'de adli kovuşturmalar üç ay süreyle askıya alındı, bu durum gözaltındakiler için hapis süresini ve şartlı tahliye edilerek yargılanmayı bekleyenlerin endişesini arttırdı. CPJ'in rapor sürecinde Türk yetkililer eleştirel haberlerinden ötürü Kürt yanlısı Mezopotamya Haber Ajansı'nda çalışan en az üç gazeteciyi tutukladı. Bu gazeteciler arasında yer alan ve bir haberinde askeri personelin iki köylüyü gözaltına alıp, işkence edip, helikopterden attığını ve köylülerden birinin daha sonra hayatını kaybettiğini iddia eden Cemil Uğur da vardı. Türk yetkililer, tutuklamaya direnen sivillerin yaralandığını açıkladı” İfadeleri yer aldı.