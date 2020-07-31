Salgın fırsatçılığında THY önde uçuyor: İşçilerin maaşı düşürülecek, ikramiyeler verilmeyecek

İşçi düşmanlığı ile bilinen Türk Hava Yolları'nın salgın fırsatçılığındaki son adımı pes dedirtti.

Bir süredir Hava-İş Sendikası ile yapılan ücret düzenlemesi görüşmelerinin ardından işçilere yolladığı bilgilendirme maili ile düzenlemenin ayrıntıları belli oldu.

Düzenlemeye göre, ücretler düşürülecek, işçiler zam alamayacak, ikramiyeler verilmeyecek.

Salgın fırsatçılığı: Zor günlerde, aynı gemideyiz

Mailde yer alan ifadeler de şirket, salgının özellikle havacılık sektöründe yaşattığı tahribat belirtilirken, işçilerle patronun aynı gemide olduğu ifade ediliyor. Maildeki, ''İşveren olarak modern tarihin tartışmasız bu en zor ve olağanüstü döneminde bir ve beraber olmaktan, hiçbir çalışanımızı feda etmeme gayretinden vazgeçmeyeceğiz. Kimseyi işsiz, aşsız bırakmama ve elindekini paylaşma gibi değerlerle yoğrulmuş bir milletin mensupları olarak siz çalışanlarımızın ve menfaatlerinizi temsil eden Sendikanın da aynı inanç ve anlayış ile hareket ederek, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın bir kısmını değil, hak ve menfaatlerimizin bir kısmını feda etmeyi tercih ederek, yapılan düzenlemelere destek ve onay vereceğinize inanıyoruz'' ifadeleri şirketin salgın fırsatçılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Kısa çalışma ödeneğine dahil etmek istemiyorlar, onun yerine ücretleri düşürüyorlar

Genel müdür yardımcılığı imzası ile işçilere yollanan bilgilendirme metninde şirket, Erdoğan'ın kısa çalışmanın 1 ay daha uzatılmasına atıfta bulunarak, kısa çalışmanın olumsuz etkilerine vurgu yapıyor.

''Kısa çalışmanın zorlayıcı sebepten kaynaklı 3 aylık dönem için geçici çözüm olarak uygulandığı, bu durumun çalışanlarımızın emeklilik hakedişlerini dahi etkileyen aleyhe bir durum olduğu, teklif ettiğimiz ücret düzenlemesi hususunda mutabakat sağlanması halinde çalışanlarımızı kısa çalışma uygulamasına dâhil etmek istemediğimiz'' denilen mailde, kısa çalışma yerine işçilerin kölelik koşullarında çalışmasını ön göre düzenleme açıklanıyor.

Ücretler düşüyor, ikramiyeler ödenmeyecek, zam yok

THY'nin ücret düzenlemesinin ayrıntıları ise bu kadar da olmaz dedirtiyor.

Zamlar ücretlere uygulanmayacak

Düzenlemeye göre, Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesine göre 2018 yılı 1. altı ay zammı sonrasında oluşan ücret ve diğer ödemeler uygulanmayacak.

Benzer şekilde tespit edilen yeni ücretlere, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesine göre 2021 yılı 1. ve 2. altı ay ücret zamları uygulanmayacak.

Ücretlerde yüzde 35 azalma: 2018 rakamlarına düşürecekler

Düzenlemenin içerdiği diğer değişikliklerden biri de ücretlerdeki azalma. Düzenlemeye göre, 2018 yılı 1. altı ay zammının geçerli olduğu 1 Ocak 2018 tarihinde mevcut bulunmayan veya farklı şekilde uygulanan ücret ve diğer ödemeler için, 2020 2. altı ay zammı sonrasında oluşan ücret ve diğer ödeme tutarları üzerinden yüzde 35 azaltma yapılacak.

Böylece ücretler, 2018 yılı ücretlerine düşürülmüş olacak.

İkramiyeler de ödenmeyecek

Bir diğer düzenleme ise ikramiyeleri içeriyor. İşçilere yollanan mailde ikramiyelerin 2020 yılının bir kısmını ve 2021 yılının tamamını kapsayan ikramiye gaspı, ''2020 yılı 3. ve 4. ikramiye ödemesi (Eylül 2020 ve Aralık 2020 ayı ücretleri ile birlikte ödenmesi gereken) ile 2021 yılı tüm ikramiye ödemeleri (Mart 2021, Haziran 2021, Eylül 2021 ve Aralık 2021 ücretleri ile birlikte ödenmesi gereken) yapılmayacaktır'' ifadeleri ile yer alıyor.

Sendikalı işçiye başka, sendikasız işçiye başka düzenleme

Sendikalı işçilere yapılacak ücret düzenlemesi, sendikasız işçilerde farklı işleniyor.

Farklı bilgilendirme mesajlarının atıldığı sendikasız işçilerde ise düzenleme şöyle yapılacak:

1 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2018 tarihli ücret ve diğer ödemelerin uygulanması

2021 yılı sonuna kadar yapılacak olan ikramiye ödemelerinin yapılmaması

Yeni ücretlere, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne göre 2021 yılı 1. ve 2. 6 ay ücret zamlarının uygulanmaması

Sendika ile şirket görüşmeleri sürdürüyor

Hava-İş Sendikası tarafından işçilere yollanan bilgilendirme mesajında ise önce şirket ile yapılan görüşmelerde işçiler adına öne sürdüğü talepler ifade edildi.

Talepler ise şöyle:

İstihdamın kesintisiz devamı

Son dönemde, yasal düzenleme çerçevesinde işverene hak tanınan “Zorunlu Ücretsiz İzin”e çıkarma yetkisinin kullanılmaması

26. Dönem TİS kazanımlarının aynı şekilde korunması

İkramiyelerden kesinlikle taviz verilmemesi

Tarafımıza iletilen 2018 Ocak rakamlarına kesinlikle dönüş olmaması

Ayrıca şirketle görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.