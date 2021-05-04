Salgın fırsata çevrildi, ağaç kesiminde rekor kırıldı!

Türkiye 2020 yılında endüstriyel odun üretiminde bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı. 2000 yılında 7,3 milyon metreküp olan endüstriyel odun üretimi 2020’de 24,8 milyon metreküpe yükseldi. 2021’in ilk çeyreğinde ise Ocak-Nisan döneminde ağaç kesimleri 4,9 milyon metreküp olarak açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) yapılan açıklamada, 2020 yılında yapılan üretimin bugüne kadar yapılan en yüksek rakam olduğu belirtilerek, “Havaların düzelmesi ile satış yerlerine getirilen ürün miktarlarında belirgin bir artış görülmekte olup, bu ürünler en kısa sürede piyasaya arz edilecektir. Genel Müdürlüğümüzce sektörün hammadde ihtiyacının karşılanması için tüm gücümüzle çalışmalar sürdürülmekte olup, panik havası oluşturulmaması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

OGM: En yüksek üretim rakamına ulaştık

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, son aylarda yapılan ihalelerde kereste fiyatlarının hızla yükselmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye’nin 2000 yılındaki endüstriyel odun üretiminin 7,3 milyon metreküp olduğu kaydedilen OGM’nin açıklamasında, “2019 yılında 22,1 milyon m3 endüstriyel odun üretimi yapılmış, 2020 yılında ise pandemi olmasına rağmen personelimiz ve üretim yapan köylülerimizin fedakârca çalışmaları sonucunda bir önceki yıla göre yüzde 13 artırılarak 24,8 milyon m3 endüstriyel odun üretimi yapılmış, bugüne kadar yapılabilen en yüksek üretim rakamına ulaşılmıştır” bilgisine yer verildi.

Orman kesimleri 2020'de rekor seviyeye ulaştı

2021'in ilk çeyreğinde 4,9 milyon metreküp üretim

Son yılların ilk çeyreğindeki (Ocak-Nisan) satış rakamlarına da yer verilen OGM açıklamasında, 2019’un ilk dört ayında satışa sunulan dikili ağaç miktarının 3,5 milyon metreküp, 2020’de ise 2,6 milyon metreküp olduğu belirtildi. 2021 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulan dikili ağaç miktarı ise 4,9 milyon metreküp olarak açıklandı.

Kereste fiyatları 130 dolardan 430 dolara yükseldi

Aynı dönemlerde satılan toplam endüstriye odun miktarı ise 2019 ve 2020’de 2,4 milyon, 2021’de ise 4,1 milyon metreküp olarak gerçekleştiği bilgisine yer verilen OGM’nin açıklamasında, şöyle denildi: “Verilerden de görüleceği üzere, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 tomruk, yüzde 71 endüstriyel odun, yüzde 88 dikili ağaç arzı sağlanmıştır. Dolayısı ile fiyatların yükselmesi ülkemizdeki arz açığından kaynaklanmamaktadır. Ülkemizde tüm zamanların en yüksek miktarına ulaşan bir üretim yapılmasına rağmen 2020 ve 2021 yıllarında dünya üzerinde odun hammaddesi arzının azalması ve talep artışına bağlı olarak dünya piyasalarında odun ürünleri fiyatlarında ani yükselme yaşanmıştır. Bu artış dünya kereste fiyatlarına da yansımış olup, 2019 yılı 1 m3 kereste fiyatı ortalama 130 dolar civarında iken, 2020 yılında 230 dolara, 2021 yılı nisan ayında ise 430 dolar seviyesine yükselmiştir.”

Kereste ihracatına kısıtlama getirilmesi gündemde

Dünya üzerindeki arzın azalması ve yurtdışı piyasalarda fiyatların yükselmesi nedeniyle Türkiye’den olan taleplerin de hızla arttığına işaret edilen açıklamada, “Talebin artışına bağlı olarak son aylarda ülkemizdeki odun ürünleri fiyatlarında da yükseliş yaşanmıştır. Fiyatların stabil tutulabilmesi için arz miktarı artırılmış olup, ihracata da bazı sınırlandırmalar getirilmektedir. İhracata yapılan sınırlandırmalar kapsamında; 2019 yılında tomruk ihracatı yasaklanmış olup, 2021 yılı nisan ayı sonu itibariyle maden direk, kâğıtlık odun, sanayi odunu ve emprenye edilmemiş (kimyasal koruyucu kullanılmamış) tel direk ihracatı yasaklanmıştır. Kereste ihracatına da bazı kısıtlamalar getirilmesi ile ilgili İhracat Genel Müdürlüğü ile çalışmalar yürütülmektedir” denildi.

'Sektör ihtiyacını karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz'

Havaların düzelmesi ile satış yerlerine getirilen ürün miktarlarında belirgin bir artış görüldüğü belirtilen Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Bu ürünler en kısa sürede piyasaya arz edilecektir. Genel Müdürlüğümüzce sektörün hammadde ihtiyacının karşılanması için tüm gücümüzle çalışmalar sürdürülmekte olup, panik havası oluşturulmaması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verilmesi dikkati çekiyor.

OGM ahşap sektörünün ihtiyacını karşılamak için çalışılacağını duyurdu

Endüstriyel odun üretiminde rekor artış

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bir süredir “Yeşil Vatan” sloganını kullanarak Türkiye’nin ormanlarının korunduğuna ve dünyada orman varlığını artıran ülkelerin başında geldiğine yönelik açıklamalar yapıyor. Ancak Yeşil Vatan sloganının yaygınlaştırılmasıyla, ormanlardan endüstriyel odun üretiminde bugüne kadar en yüksek seviyeye ulaşılmasının aynı döneme rastlaması dikkat çekiyor.