Salgın en çok onları mutlu etti: İşçiler kapısına giyotinle gitmişti...

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 2020'de en zengin 500 kişinin toplam serveti 1,8 trilyon dolar arttı ve 7,6 trilyon dolar oldu.

Böylelikle 2020, 8 yıldır tutulan endeks tarihinde 500 kişinin servetlerini en hızlı artırdığı yıl olarak kaydedildi.

Listenin tepesindeki 5 kişinin serveti 100 milyar doları aştı.

Amazon'un patronu Jeff Bezos dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırasında yer alırken, Elon Musk servetini 140 milyar dolara yakın artırdı ve 169,7 milyar dolarla ikinci sıraya yerleşti.

İkilinin toplam serveti 12 ayda 217 milyar dolar arttı.

İşçiler evinin önüne giyotin kurmuştu

Salgın sırasında servetini katlayan Amazon'un patronu Jeff Bezos, işçi düşmanlığıyla biliniyor.

Binlerce Amazon işçisinin salgına yakalandığı ve en az 10 Amazon işçinin salgından hayatını kaybettiği bu dönemde, işçiler birçok eylem gerçekleştirdi.

Bu eylemlerden birinde düşük maaşları protesto eden Amazon işçileri, Bezos'un evinin önüne giyotin kurmuştu.

Musk işçi düşmanlığını Almanya'ya taşımaya hazırlanıyor

ABD'li otomotiv şirketi Tesla, Almanya'da fabrika kurarken, ülkedeki IG Metall sendikasına bağlı işçiler, şirket CEO'su Musk'ın işçi düşmanı politikalarına tepkisini dile getirmiş, Musk'ın toplu sözleşmeleri "şeytan işi" olarak görmemesi gerektiğini söylemişti.

IG Metall, Tesla'nın, depo işçileriyle toplu sözleşme imzalamayı reddeden Amazon'un izinden gittiğini vurgulamıştı.

Patronların Türkiye'de de keyfi yerinde

Salgın günlerinde kendileri korunaklı alanlara giden patronlar, kâr rekorları kırmayı Türkiye'de de sürdürdü.

Bunun öne çıkan iki örneği Koç ve Sabancı'nın pandemi günlerinde kırdıkları kâr rekorları oldu.

Binlerce işçinin salgına yakalandığı, yüzlerce işçinin hayatını kaybettiği fabrikalarda işçiler için gerekli hiçbir önlemin alınmazken, patronlar sadece cebine giren paranın miktarına bakmayı sürdürüyor.