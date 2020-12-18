Salgın döneminde işsiz kalan müzisyenler için dayanışma konseri

Salgın döneminde işsiz kalan müzisyenler için Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve Ankara Kent Konseyleri tarafından dayanışma etkinliği düzenlenecek.

28 Aralık Pazartesi günü yapılacak etkinlikte çok sayıda sanatçı sahne alacak.

Etkinliğe ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Pandemi nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirler nedeniyle sahnelerin, kültür merkezlerinin ve toplu eğlence mekânlarının kapalı olması ve konser, festival, şenlik ve benzeri etkinliklerin yasaklanması; geçimini bu alanlardan sağlayan binlerce müzisyen için maddi anlamda yıkıcı olmuştur. Bu dönemde temel gereksinimlerini dahi karşılamakta güçlük çeker hâle gelen müzik üreticileri zor bir dönemden geçmektedir. Bu zorlukları bir nebze hafifletmek amacıyla sizleri müzik üreticileri için dayanışmaya çağırıyoruz.

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve Ankara Kent Konseyleri olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı 20:00’da "Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi – Bahar Gelecek" başlığını verdiğimiz dayanışma gecesini düzenliyoruz. Müziğin tüm renklerinin yer alacağı gecede elde edilecek tüm gelir müzik üreticilerine destek amacıyla kullanılacak.

Tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine ve sanat dostlarına çağrımızdır.

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin ve Ankara Kent Konseyi’nin sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak gecemize davet ediyoruz. Dayanışma gecesinin tüm biletleri biletix.com’da.

Bu dayanışmaya siz de katılın, müzik üreticilerine destek olun

Gecede sahne alacak müzisyen ve gruplar