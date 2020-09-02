Salgın döneminde dünya genelinde kritik sağlık hizmetlerine erişim aksadı

Dünya Sağlık Örgütü’nün 105 ülkede gerçekleştirdiği Covid-19’un Sağlık Sistemleri Üzerindeki Etkisi başlıklı bir araştırma ülkelerin yüzde 90’ında kritik sağlık hizmetlerine erişimde aksama olduğunu ortaya koydu.

31 Ağustos’ta yayımlanan araştırma Mart ve Haziran ayları arasındaki dönemi kapsıyor ve sorundan en çok etkilenen ülkelerin düşük ve orta gelir düzeyindekiler olduğunu saptıyor.

Salgın döneminde ülkelerin çoğunda rutin ve elektif sağlık hizmetleri askıya alınırken, düşük gelirli olanlarda kanser tarama ve tedavisi ile HIV tedavisi gibi kritik hizmetler için de aynı sorun yaşandı.

En sık kesintiye uğrayan sağlık hizmetleri rutin aşılama ve sosyal hizmetler (yüzde 70), bulaşıcı olmayan hastalıkların tanı ve tedavisi (yüzde 69), doğum kontrolü (yüzde 68), ruhsal hastalıkların izlenmesi (yüzde 61), kanser tanı ve tedavisi (yüzde 55) olarak gerçekleşti.

Ülkeler ayrıca sıtma tanı ve tedavisinde (yüzde 46), verem tanı ve tedavisinde (yüzde 42), hayat kurtarıcı acil sağlık hizmetlerinde (yüzde 25) de aksama bildirdiler.