Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ kimdir?

Gelecek Partisi yöneticilerine bir ayda ikinci saldırı gerçekleşti.

İlk saldırı yine eski bir AKP'li olan Ayhan Sefer Üstün'ü hedef alırken, Üstün'ün evine kurşun sıkılmıştı.

Bugün saldırıya uğrayan bir diğer parti yöneticisi Selçuk Özdağ da yıllarca AKP'de yöneticilik yapmış bir isim.

Özdağ kimdir?

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapan, burada doçent olan Özdağ, AKP'de birçok farklı alanda yöneticilik görevleri yapmıştı.

AKP Denizli Koordinatörlüğü, AKP Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı ve Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

AKP MKYK üyeliğine de seçilen, AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olan Özdağ, tam üç dönem AKP'den Manisa milletvekilliği yaptı.

Davutoğlu'nun AKP'den istifasının ardından Özdağ da istifa kararı alırken, daha sonra Gelecek Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katılmış, ardından da bu partide genel başkan yardımcısı olmuştu.