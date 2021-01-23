Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya tepki: Tam bir skandal...

MHP'li bir grubun saldırısına uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Siyasetçinin tek silahının sözleri olduğunu söyleyen Özdağ, "Sözün sustuğu/susturulduğu yerde siyaset biter, şiddet tırmanır, konuşmanın, diyalogun yerini kavga alır. Bir yerde siyasetçiler, gazeteciler susturulmaya çalışılıyorsa orada söz bitmiş, kavga başlamış demektir" ifadesini kullandı.

Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu'nun saldırıya ilişkin "tepkisel" sözlerini eleştirerek şöyle devam etti:

Siyaset yaptığım bütün dikkatimi söze verdiğim için saldırıya uğradım. Bu tip olayların olmaması- olay sonrası- ilgili ve yetkili olanların tutumlarına bağlıdır. Birçok siyasetçi arayarak veya bizzat gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler hepsine teşekkür ediyorum. Lakin daha zanlıların ifadesi alınmadan İçişleri bakanı sayın Soylu’nun olayı tepkisel diye nitelendirmesi tam bir skandaldı. Sn.Soylu ile beraber uzun Yıllar AKP’de görev yaptık, 15 Temmuz’a beraber direndik, bu söz olayı bağlamından çıkaran örgütsel arka planını görmezden gelen bir sözdü. -İşte saldırganları cesaretlendiren de budur. Gönül isterdi ki en sert tepkiyi sayın Soylu göstersin, ama tam tersi oldu. Şiddeti meşrulaştıran,ona gerekçeler arayan her yol şiddetin büyümesine, yaygınlaşmasına hizmet eder. Saldırganların adresi bellidir. Yönlendirenler,kışkırtanlar bellidir.Gereği yapılmadığı takdirde bu saldırılar devam edecek,Türk siyaseti giderek daha çok itibarsızlaşacaktır. Böyle bir saldırı bekliyor muydum? Hayır beklemiyordum. En azından içinden çıktığım bir camiadan beklemiyordum. Ağırıma giden de budur!