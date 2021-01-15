Saldırıya uğrayan Özdağ'dan ilk açıklama: Dikişler var, elim kırık, ateş etmesek belki ölmüştük

Bugün silahlı ve sopalı bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

"Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek, biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu... Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek ateş etmesek belki de ölmüştüm. "