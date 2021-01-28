Saldırıya uğrayan ismi arayan onlarca AKP'li vekil 'MHP Erdoğan'a yük oluyor' dedi

MHP'lilerin saldırısına uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, saldırı sonrası onlarca AKP'li vekilin kendisine geçmiş olsun telefonu açtığını söyledi.

"Beni, 'Geçmiş olsun' diye arayan onlarca AKP milletvekili çok önemli gerekçeleri de sayarak şu ana temada söz birliği ediyorlar; 'MHP Erdoğan'a yük oluyor…'" aktarımında bulunan Uğuroğlu, "Selçuk Özdağ, Afşin Hatipoğlu ve bana yapılan alçakça saldırılar Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam ediyor. 13. gün oldu nihayet cumhuriyet savcısı atandı. Bu gecikme neden? Cumhur İttifakı'nın küçük parçası MHP yargıya baskı yaptığı için mi? AKP hükümeti, 'MHP ile koparım' diye korkuyor mu?" ifadesini kullandı.