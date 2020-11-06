Saldırdı, ölümle tehdit etti, serbest kaldı

Olay, 29 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Antalya'da Fener Mahallesi'ndeki kuaför salonunda meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova, eski sevgilisi Vehbi S.'nin saldırıları sonrası önce uzaklaştırma kararı aldırdı.

Mahkeme uzaklaştırma kararı vermedi, ölümden döndü

Uzaklaştırma süresi sonunda saldırılar sürünce kararın uzatılmasını talep etti ancak mahkemeden olumsuz yanıt aldı.

29 Ekim akşamı Vehbi S., Anna Orekhova'nın kuaför salonuna geldi. Vehbi S., önce kadının cep telefonunu kırdı, ardından Orekhova'yı saçından sürükledi. İş yerinin camlarını kırıp, eline aldığı kırık cam parçası ile Anna Orekhova'yı ölümle tehdit etti. Tepki gösteren bir kadını da tehdit eden Vehbi S., gelenler olduğunu görüce kaçtı. Saldırı anları kuaför salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Şiddet olayının basına yansımasının ardından Vehbi S. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yakalama kararı çıkarıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alınan Vehbi S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serbest bıraktılar

İfadesinde olay günü çocuğunu görmek için iş yerine gittiğini öne süren Vehbi S., "İş yerine gittiğimde alkollüydüm. Çocuğumu görmek istedim. Anna, hakaret etti. Ben de alkolün etkisiyle, o anlık psikolojimle cama vurdum. Sonrasında bu olaylar gelişti. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dedi.

Vehbi S., savcılık sorgusunun ardında nöbetçi sulh ceza hakimliğince haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bıraktı.